ElStAM: Beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

Der elektronische Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale im ELStAM-Verfahren für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 4 EStG wird zum 1.1.2020 freigeschaltet.

Der elektronische Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale im ELStAM-Verfahren für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 4 EStG wird zum 1.1.2020 freigeschaltet.

Arbeitgeberabruf für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

Das BMF informiert in einem aktuellen Schreiben, dass ab 1.1.2020 der sog. Arbeitgeberabruf für nach § 1 Abs. 4 EStG beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer startet. Das BMF-Schreiben v. 8.11.2018, IV C 5 - S 2363/13/10003 - 02, ist für den Abruf zu beachten. Allerdings sind die Rz. 89 bis 94 durch das aktuelle Schreiben überholt. Voraussetzung für den Arbeitgeberabruf ist eine Identifikationsnummer. Die Finanzverwaltung erläutert in dem Schreiben

die Zuteilung der Identifikationsnummer,

Ausnahmen vom ElStAM-Verfahren und

eine Übergangsregelung für vereinfachte Antragsverfahren.

Das Schreiben ist ab 1.1.2020 anzuwenden.

Hinweis: Eine ausführliche Kommentierung des Schreibens finden Sie in Kürze an dieser Stelle.

BMF, Schreiben v. 7.11.2019, IV C 5 - S 2363/19/10007 :001