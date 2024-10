Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2023

Das BMF hat eine Statistik über die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder für das Jahr 2023 veröffentlicht.

Statistik Betriebsprüfung

In der Betriebskartei der Finanzämter sind 8.409.661 Betriebe erfasst. 146.516 Betriebe wurden geprüft. Das entspricht einer Prüfungsquote von 1,7 Prozent im Durchschnitt. Die Quote betrug bei den Großunternehmen 17,8 Prozent. Außerdem wurden 5.803 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen.

12.394 Prüfer waren im Einsatz und erzielten ein Mehrergebnis von 13,2 Mrd. EUR.

