Umsatzsteuer-Sonderprüfung 2023: 1,52 Mrd. EUR Mehrergebnis

Bild: Adobe Systems, Inc. Umsatzsteuer-Sonderprüfungen führen regelmäßig zu einem hohen Mehrergebnis.

Die Finanzverwaltung informiert darüber, dass die im Jahr 2023 durchgeführten Umsatzsteuer-Sonderprüfungen zu einem Mehrergebnis von rund 1,52 Mrd. EUR geführt haben.

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 2023

Laut den statistischen Aufzeichnungen für das Jahr 2023 wurden 63.282 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen durchgeführt. Dabei waren im Schnitt 1.604 Umsatzsteuer-Sonderprüfer im Einsatz. Im Durchschnitt führte jeder Prüfer 39 Sonderprüfungen durch und erzielte demnach ein durchschnittliches Mehrergebnis von rund 0,94 Mio. EUR.

In dem Mehrergebnis von 1,52 Mrd. EUR für 2023 sind die Ergebnisse aus der Teilnahme von Umsatzsteuer-Sonderprüfern an allgemeinen Betriebsprüfungen oder an den Prüfungen der Steuerfahndung nicht enthalten.

BMF, Meldung v. 25.4.2024