Steuerliche Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen
Inhalt der Bewirtungsrechnung
Das aktuelle Schreiben erläutert zunächst, welche Anforderungen an den Inhalt der Bewirtungsrechnung gestellt werden. Dabei wird zwischen Kleinbetragsrechnungen (Rechnungen bis 250 EUR) und Rechnungen über 250 EUR unterschieden.
Erstellung der Bewirtungsrechnung
Die Finanzverwaltung erläutert außerdem, was bei der Erstellung der Bewirtungsrechnung zu beachten ist. Hier werden insbesondere Hinweise zur Kassenführung gegeben und Ausführungen zu elektronischen, digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnungen und –belege gemacht.
Das BMF-Schreiben gibt außerdem Hinweise, was bei Bewirtungen im Ausland zu beachten ist.
Hinweis: An dieser Stelle finden Sie in Kürze eine Kommentierung des Schreibens.
