Haufe Online Redaktion
Steuerliche Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen
Bild: Pexels Bewirtungsaufwendungen können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich als Betriebsausgaben anerkannt werden.

Die Finanzverwaltung hat zur steuerlichen Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb als Betriebsausgaben Stellung genommen.

Inhalt der Bewirtungsrechnung

Das aktuelle Schreiben erläutert zunächst, welche Anforderungen an den Inhalt der Bewirtungsrechnung gestellt werden. Dabei wird zwischen Kleinbetragsrechnungen (Rechnungen bis 250 EUR) und Rechnungen über 250 EUR unterschieden. 

Erstellung der Bewirtungsrechnung

Die Finanzverwaltung erläutert außerdem, was bei der Erstellung der Bewirtungsrechnung zu beachten ist. Hier werden insbesondere Hinweise zur Kassenführung gegeben und Ausführungen zu elektronischen, digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnungen und –belege gemacht. 

Das BMF-Schreiben gibt außerdem Hinweise, was bei Bewirtungen im Ausland zu beachten ist. 

BMF, Schreiben v. 19.11.2025, IV C 6 - S 2145/00026/005/033

