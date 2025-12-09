Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
Bewertung von Tieren
Mit dem aktuellen Schreiben wird das BMF-Schreiben v. 14.11.2001 ersetzt. Das Schreiben erläutert zunächst die Anwendungsregelung zum sachlichen und zeitlichen Geltungsbereich.
Inhalte des BMF-Schreibens
Weitere wichtige Inhalte des Schreibens sind:
- Bewertung von Herstellungskosten
- Zeitpunkt der Fertigstellung von Tieren des Anlagevermögens
- Anschaffungskosten und Bewertungsgrundsätze
- Zugehörigkeit der Ziere im Anlage- oder Umlagevermögen
- Abschreibung
- Übergangsregelung
Eine Anlage zu dem Schreiben enthält außerdem die Richtwerte für die Viehbewertung
BMF, Schreiben v. 8.12.2025, IV C 6 - S 2170/00015/002/094 / IV D 4 - S 2163/00007/005
