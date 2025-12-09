Die Finanzverwaltung bezieht zur Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie nach § 6 Abs. 2 und 2a EStG Stellung.

Bewertung von Tieren

Mit dem aktuellen Schreiben wird das BMF-Schreiben v. 14.11.2001 ersetzt. Das Schreiben erläutert zunächst die Anwendungsregelung zum sachlichen und zeitlichen Geltungsbereich.

Inhalte des BMF-Schreibens

Weitere wichtige Inhalte des Schreibens sind:

Bewertung von Herstellungskosten

Zeitpunkt der Fertigstellung von Tieren des Anlagevermögens

Anschaffungskosten und Bewertungsgrundsätze

Zugehörigkeit der Ziere im Anlage- oder Umlagevermögen

Abschreibung

Übergangsregelung

Eine Anlage zu dem Schreiben enthält außerdem die Richtwerte für die Viehbewertung

BMF, Schreiben v. 8.12.2025, IV C 6 - S 2170/00015/002/094 / IV D 4 - S 2163/00007/005



