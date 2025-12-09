BMF

Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Tiere in land- und forstwirtschaftlichen Betieben können als Anlage- oder Umlagevermögen zu bewerten sein.

Die Finanzverwaltung bezieht zur Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie nach § 6 Abs. 2 und 2a EStG Stellung.

Bewertung von Tieren

Mit dem aktuellen Schreiben wird das BMF-Schreiben v. 14.11.2001 ersetzt. Das Schreiben erläutert zunächst die Anwendungsregelung zum sachlichen und zeitlichen Geltungsbereich. 

Inhalte des BMF-Schreibens

Weitere wichtige Inhalte des Schreibens sind: 

  • Bewertung von Herstellungskosten
  • Zeitpunkt der Fertigstellung von Tieren des Anlagevermögens
  • Anschaffungskosten und Bewertungsgrundsätze
  • Zugehörigkeit der Ziere im Anlage- oder Umlagevermögen
  • Abschreibung
  • Übergangsregelung

Eine Anlage zu dem Schreiben enthält außerdem die Richtwerte für die Viehbewertung

BMF, Schreiben v. 8.12.2025, IV C 6 - S 2170/00015/002/094 / IV D 4 - S 2163/00007/005


