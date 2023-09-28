Fragebögen: umsatzsteuerliche Erfassung juristische Personen

Die Finanzverwaltung hat mehrere Fragebögen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu veröffentlicht.

Fragebögen zur steuerlichen Erfassung

Die Finanzverwaltung verwendet rechtsformabhängige Fragebögen zur steuerlichen Erfassung von im Inland ansässigen Steuerpflichtigen. Allerdings gibt es momentan noch keinen speziellen Fragebogen für die umsatzsteuerliche Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die Finanzverwaltung hat nun folgende Fragebögen neu veröffentlicht:

FsEjPöR Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR)

FsEOE Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von Organisationseinheiten des Bundes und der Länder

FsEjPöR Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Ausfüllhilfe Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR)

FsEOE Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Ausfüllhilfe Erfassung von Organisationseinheiten des Bundes und der Länder (§ 18 Abs. 4f UStG)

Hinweis: Die Verwendung der Fragebögen ist nicht zwingend. Es kann auch auf die Verwendung verzichtet werden, wenn sich die für die umsatzsteuerliche Erfassung notwendigen Informationen aus anderen Unterlagen ergeben.

BMF, Schreiben v. 23.2.2026, III C 3 - S 7532/00030/005/206