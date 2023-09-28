BMF

Fragebögen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von jPöR

News 25.02.2026 | 07:20 Uhr
Haufe Online Redaktion
Fragebögen: umsatzsteuerliche Erfassung juristische Personen
Bild: Veer Inc. Die Finanzverwaltung hat neue Fragebögen zur steuerlichen Erfassung von jPöR bekannt gegeben.

Die Finanzverwaltung hat mehrere Fragebögen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu veröffentlicht.

Fragebögen zur steuerlichen Erfassung

Die Finanzverwaltung verwendet rechtsformabhängige Fragebögen zur steuerlichen Erfassung von im Inland ansässigen Steuerpflichtigen. Allerdings gibt es momentan noch keinen speziellen Fragebogen für die umsatzsteuerliche Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die Finanzverwaltung hat nun folgende Fragebögen neu veröffentlicht:

  • FsEjPöR Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR)
  • FsEOE Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von Organisationseinheiten des Bundes und der Länder
  • FsEjPöR Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Ausfüllhilfe Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR)
  • FsEOE Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Ausfüllhilfe Erfassung von Organisationseinheiten des Bundes und der Länder (§ 18 Abs. 4f UStG)

Hinweis: Die Verwendung der Fragebögen ist nicht zwingend. Es kann auch auf die Verwendung verzichtet werden, wenn sich die für die umsatzsteuerliche Erfassung notwendigen Informationen aus anderen Unterlagen ergeben. 

BMF, Schreiben v. 23.2.2026, III C 3 - S 7532/00030/005/206

Schlagworte zum Thema:  Umsatzsteuer , Juristische Person des öffentlichen Rechts
