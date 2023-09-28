Fragebögen: umsatzsteuerliche Erfassung juristische Personen

Fragebögen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von jPöR
Fragebögen zur steuerlichen Erfassung
Die Finanzverwaltung verwendet rechtsformabhängige Fragebögen zur steuerlichen Erfassung von im Inland ansässigen Steuerpflichtigen. Allerdings gibt es momentan noch keinen speziellen Fragebogen für die umsatzsteuerliche Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die Finanzverwaltung hat nun folgende Fragebögen neu veröffentlicht:
- FsEjPöR Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR)
- FsEOE Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von Organisationseinheiten des Bundes und der Länder
- FsEjPöR Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Ausfüllhilfe Erfassung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR)
- FsEOE Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Ausfüllhilfe Erfassung von Organisationseinheiten des Bundes und der Länder (§ 18 Abs. 4f UStG)
Hinweis: Die Verwendung der Fragebögen ist nicht zwingend. Es kann auch auf die Verwendung verzichtet werden, wenn sich die für die umsatzsteuerliche Erfassung notwendigen Informationen aus anderen Unterlagen ergeben.
