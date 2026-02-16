Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher

Ab Sommer 2026 soll in der App "MeinELSTER+" eine neue Funktion "okELSTER" verfügbar sein. Damit sollen digitale Steuererklärungen einfacher werden, wie die OFD Baden-Württemberg informiert.

"okELSTER" soll ab Sommer 2026 verfügbar sein

Was bietet die neue Funktion? Das Finanzamt stellt mit "okELSTER" alle notwendigen Daten bereit und macht einen Vorschlag für die Steuererklärung.

Auf diese Weise müssen viele Daten nicht mehr selbst eingetragen werden. Stimmen alle Angaben, reicht es, den Vorschlag in der App zu bestätigen. Fehlende oder falsche Angaben lassen sich direkt in der App ändern oder ergänzen. Die Daten gehen dann digital an das Finanzamt.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die Steuererklärung soll kein Stress mehr sein. Mit okELSTER sind wir hier schon ein gutes Stück weiter und machen Steuern für viele Menschen deutlich unkomplizierter. Genau so sollte digitale Verwaltung heute funktionieren: schnell, verständlich und ohne Papier. Unser Anspruch ist, dass Behördengänge so einfach werden wie Online-Banking oder Online-Shopping. Daran arbeiten wir konsequent."

Auch die bayerische Finanzverwaltung weist auf den neuen Service "Steuererklärung per App" ab 1. Juli 2026 für einen ersten Anwenderkreis hin.

OFD Baden-Württemberg, Meldung v. 13.2.2026, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Meldung v. 13.2.2026