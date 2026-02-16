OFD Baden-Württemberg

Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher

News 16.02.2026 | 11:06 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher
Bild: Ugur Karakoc/GettyImages

Ab Sommer 2026 soll in der App "MeinELSTER+" eine neue Funktion "okELSTER" verfügbar sein. Damit sollen digitale Steuererklärungen einfacher werden, wie die OFD Baden-Württemberg informiert. 

"okELSTER" soll ab Sommer 2026 verfügbar sein

Was bietet die neue Funktion? Das Finanzamt stellt mit  "okELSTER" alle notwendigen Daten bereit und macht einen Vorschlag für die Steuererklärung.

Auf diese Weise müssen viele Daten nicht mehr selbst eingetragen werden. Stimmen alle Angaben, reicht es, den Vorschlag in der App zu bestätigen. Fehlende oder falsche Angaben lassen sich direkt in der App ändern oder ergänzen. Die Daten gehen dann digital an das Finanzamt. 

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die Steuererklärung soll kein Stress mehr sein. Mit okELSTER sind wir hier schon ein gutes Stück weiter und machen Steuern für viele Menschen deutlich unkomplizierter. Genau so sollte digitale Verwaltung heute funktionieren: schnell, verständlich und ohne Papier. Unser Anspruch ist, dass Behördengänge so einfach werden wie Online-Banking oder Online-Shopping. Daran arbeiten wir konsequent."

Auch die bayerische Finanzverwaltung weist auf den neuen Service "Steuererklärung per App" ab 1. Juli 2026 für einen ersten Anwenderkreis hin.

OFD Baden-Württemberg, Meldung v. 13.2.2026, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Meldung v. 13.2.2026

Schlagworte zum Thema:  ELSTER , Steuererklärung , Elektronische Steuererklärung , Digitalisierung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
Leitfaden zur Umsetzung: Praxishandbuch Mindeststeuergesetz
Praxishandbuch Mindeststeuergesetz

Das Handbuch erläutert umfassend und gut verständlich die Regelungen des Mindeststeuergesetzes. Es gibt Ihnen viele Beispiele und wertvolle Tipps für die Umsetzung in der Unternehmenspraxis an die Hand. Mit Hinweisen zur Governance und Einbettung ins Tax CMS.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich