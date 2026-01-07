Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026

Das BMF hat die Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren für das Kalenderjahr 2026 bekannt gegeben.

Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren

Folgede Vordrucke wurden bekannt gegeben:

USt 1 A Umsatzsteuer-Voranmeldung 2026

USt 1 H Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung 2026

USt 1 E Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2026

USt 5 E Anleitung zum Antrag auf Dauerfristverlängerung/zur Anmeldung der Sondervorauszahlung 2026

Inhalt des BMF-Schreibens

In dem dazugehörigen Schreiben weist die Finanzverwaltung auf die Übergangsregelung in § 27 Abs. 40a UStG für bis zum 1.1.2026 nach § 4 Nr. 4a UStG eingelagerte und nach dem 31.12.2025 ausgelagerte Gegenstände hin.

Zudem wird u. a. darauf aufmerksam gemacht, dass der anzuwendende Durchschnittssatz für Land- und Forstwirte (im Kalenderjahr 2026: 19 %) um den zum Zeitpunkt des Umsatzes aktuellen Satz 1 für den pauschalierten Vorsteuerbetrag (§ 24 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Satz 1 Nr. 2 UStG) zu vermindern ist.

BMF, Schreiben v. 29.12.2025, III C 3 - S 7344/00039/007/036