Sonderausgabenabzug türkische Sozialversicherung

Freiwillige Rentenversicherungsbeiträge zur türkischen Sozialversicherung
Wie das BayLfSt erläutert, können in Deutschland lebende türkische Staatsangehörige können unter bestimmten Voraussetzungen freiwillige Rentenversicherungsbeiträge in die türkische Sozialversicherung (SGK; www.sgk.gov.tr) leisten.
Der freiwillig an die SGK geleistete Beitrag ist ein Gesamtbetrag, der sich nach den Sozialversicherungsrechengrößen (= Bemessungsgrundlage - BMG) bestimmt und sich aus pauschalen Beiträgen für die Altersversicherung (20 % der BMG) und die Krankenversicherung (12 % der BMG) zusammensetzt. Der Gesamtbetrag wird in der Bescheinigung der SGK nicht gesondert aufgeschlüsselt.
Aufteilung des Gesamtbetrags
Das BayLfSt weist darauf hin, dass das zu dieser Thematik anhängige Klageverfahren beim FG München mit Urteil v. 22.10.2025, 15 K 2422/23, entschieden wurden. Dabei sei die Auffassung von der Finanzverwaltung bestätigt worden, sodass die Bearbeitung von Einsprüchen wieder aufgenommen werden könne.
Demnach sei die der Gesamtbetrag aufzuteilen und entfalle
- zu 20/32 ( 62,5 %) auf die Rentenversicherung und
- zu 12/32 ( 37,5 %) auf die Krankenversicherung.
Der Anteil, der auf die Rentenversicherung entfällt, könne nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) i. V. m. § 10 Abs. 3 EStG als Sonderausgaben berücksichtigt werden.
Der Anteil, der auf die Krankenversicherung entfällt, könne nur nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG (weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen) i. V. m. § 10 Abs. 4 EStG (Höchstbetrag: 2.800 EUR oder 1.900 EUR; vgl. § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2 EStG) als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Überschreiten bereits die Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG (Basis-KV/PV) den Höchstbetrag, komme ein Sonderausgabenabzug nicht mehr in Betracht (§ 10 Abs. 4 Satz 4 EStG).
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
6.3355
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
3.275
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.7216
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.472
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.125
-
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
1.081
-
Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026
1.036
-
Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher
912
-
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
780
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
737
-
Freiwillige Rentenversicherungsbeiträge zur türkischen Sozialversicherung
03.03.2026
-
Bescheinigungsverfahren und Rente nach dem DBA-Italien
27.02.2026
-
Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung im Ausland ansässiger Unternehmer
27.02.2026
-
Liste zum automatischen Informationsaustausch
26.02.2026
-
Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin wird gestärkt
26.02.2026
-
Besteuerung von Rentenzahlungen nach dem DBA-Österreich
25.02.2026
-
Fragebögen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von jPöR
25.02.2026
-
Rechte und Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung
25.02.2026
-
Meldungen nach dem Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz
24.02.2026
-
Meldungen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
24.02.2026