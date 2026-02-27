Zuständigkeit:Umsatzbesteuerung im Ausland ansässiger Unternehmer

Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung im Ausland ansässiger Unternehmer
Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung
Das Bayerisches Landesamt für Steuern konkretisiert mit Verfügung v. 12.1.2026 die zentrale Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung von Unternehmern mit Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland nach der Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverordnung (UStZustV).
Danach greift die zentrale Zuständigkeit bereits, wenn einer dieser Anknüpfungspunkte im Ausland liegt. Ziel ist die Bündelung von Fachwissen und eine effektivere steuerliche Erfassung ausländischer Unternehmer. Für bestimmte Staaten sind bayerische Finanzämter zentral zuständig, etwa München für Unternehmer aus Italien und Österreich, Nürnberg für Ungarn sowie Nördlingen für polnische Unternehmer (mit bestimmten Anfangsbuchstaben).
Zudem weist die Verfügung darauf hin, dass abweichende Zuständigkeitsvereinbarungen nach § 27 AO möglich bleiben, sofern Einvernehmen zwischen den beteiligten Finanzämtern besteht und der Steuerpflichtige zustimmt.
Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung v. 12.1.2026, S 0123.2.1-3/12
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
6.3355
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
3.275
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.7216
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.472
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.125
-
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
1.081
-
Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026
1.036
-
Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher
912
-
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
780
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
737
-
Bescheinigungsverfahren und Rente nach dem DBA-Italien
27.02.2026
-
Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung im Ausland ansässiger Unternehmer
27.02.2026
-
Liste zum automatischen Informationsaustausch
26.02.2026
-
Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin wird gestärkt
26.02.2026
-
Besteuerung von Rentenzahlungen nach dem DBA-Österreich
25.02.2026
-
Fragebögen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von jPöR
25.02.2026
-
Rechte und Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung
25.02.2026
-
Meldungen nach dem Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz
24.02.2026
-
Meldungen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
24.02.2026
-
Herstellungskosten bei Gebäuden
23.02.2026