Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff

News 17.02.2026 | 06:45 Uhr
Haufe Online Redaktion
Bild: Miniseries/GettyImages Das BMF gibt Gelegenheit, zu einem Entwurfsschreiben Stellung zu beziehen.

Der Entwurf eines BMF-Schreibens zu den Grundsätzen der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff und die -begründung im innerstaatlichen und internationalen Steuerrecht wurde veröffentlicht. 

Entwurfsschreiben zum Betriebsstättenbegriff

Das Schreiben ist sehr umfangreich und befasst sich u.a. mit allgemeinen Grundsätzen (wie dem innerstaatlicher Betriebsstättenbegriff), Einzelfällen und Anwendungsregelungen. 

Das Entwurfsschreiben wurde an bestimmte Verbände versandt. Diese und die interessierte Fachöffentlichkeit können bis zum 13. März 2026 Stellungnahme (per E-Mail an IVB2@bmf.bund.de) zu diesem Entwurf abgeben.

BMF, Meldung v. 13.2.2026


