Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff
Entwurfsschreiben zum Betriebsstättenbegriff
Das Schreiben ist sehr umfangreich und befasst sich u.a. mit allgemeinen Grundsätzen (wie dem innerstaatlicher Betriebsstättenbegriff), Einzelfällen und Anwendungsregelungen.
Das Entwurfsschreiben wurde an bestimmte Verbände versandt. Diese und die interessierte Fachöffentlichkeit können bis zum 13. März 2026 Stellungnahme (per E-Mail an IVB2@bmf.bund.de) zu diesem Entwurf abgeben.
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
8.0835
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
4.887
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.0996
-
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
1.827
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.769
-
Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026
1.726
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.317
-
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
1.136
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
767
-
Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
735
-
Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung
17.02.2026
-
Neuer Termin zu ETACA-Pilotverfahren
17.02.2026
-
Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff
17.02.2026
-
Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher
16.02.2026
-
Neue DIP-Massendatenschnittstelle Version 2.0
06.02.2026
-
Aktualisiertes FAQ zum Kassengesetz
04.02.2026
-
Änderung des AEAO
03.02.2026
-
Erhaltungsaufwendungen, Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden
30.01.2026
-
Grundsteuer in den verschiedenen Bundesländern
30.01.2026
-
Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden
28.01.2026