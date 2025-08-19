Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026
Die Berücksichtigung einer Vorsorgepauschale erfolgt ausschließlich im Lohnsteuerabzugsverfahren. Ansonsten werden über die Vorsorgepauschale hinaus im Lohnsteuerabzugsverfahren keine weiteren Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt.
Die Finanzverwaltung informiert aktuell in einem Schreiben, insbesondere zu:
- Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vorsorgepauschale
- Teilbetrag für die Rentenversicherung
- Teilbetrag für die gesetzliche Krankenversicherung
- Teilbetrag für die soziale Pflegeversicherung
- Teilbetrag für die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung
- Teilbetrag für die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit
- Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung
- Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung
- Keine Mindestvorsorgepauschale mehr ab 2026
- Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
- Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer
- Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
9.2135
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
5.979
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
2.996
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
2.527
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.2956
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
2.245
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
1.468
-
Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
1.2422
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
943
-
Steuerfreibeträge für kommunale Mandatsträger ab 2021
934
-
Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2026 wurde veröffentlicht
19.08.2025
-
Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026
19.08.2025
-
Allgemeinverfügung zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags
19.08.2025
-
Steuererklärung vom Finanzamt
15.08.2025
-
Geändertes BMF-Schreiben zu Online-Veranstaltungsdienstleistungen
14.08.2025
-
BMF-Entwurf zur E-Rechnung: Klarstellungen gefordert
13.08.2025
-
Zuständigkeit für Stundungen, Billigkeitsmaßnahmen etc.
12.08.2025
-
Rechtzeitiger Antrag auf Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen
05.08.2025
-
Änderung des Umwandlungssteuererlasses
04.08.2025
-
Anpassung der GoBD aufgrund gesetzlicher Änderungen
31.07.2025