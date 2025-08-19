Die Finanzverwaltung bezieht in einem Schreiben Stellung zur Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026.

Die Berücksichtigung einer Vorsorgepauschale erfolgt ausschließlich im Lohnsteuerabzugsverfahren. Ansonsten werden über die Vorsorgepauschale hinaus im Lohnsteuerabzugsverfahren keine weiteren Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt.

Die Finanzverwaltung informiert aktuell in einem Schreiben, insbesondere zu:

Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vorsorgepauschale

Teilbetrag für die Rentenversicherung

Teilbetrag für die gesetzliche Krankenversicherung

Teilbetrag für die soziale Pflegeversicherung

Teilbetrag für die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung

Teilbetrag für die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit

Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung

Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung

Keine Mindestvorsorgepauschale mehr ab 2026

Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber

Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer

Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen

BMF, Schreiben v. 14.8.2025, IV C 5 - S 2367/00012/004/033