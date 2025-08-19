Haufe Online Redaktion
Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026
Die Finanzverwaltung bezieht in einem Schreiben Stellung zur Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026.

Die Berücksichtigung einer Vorsorgepauschale erfolgt ausschließlich im Lohnsteuerabzugsverfahren. Ansonsten werden über die Vorsorgepauschale hinaus im Lohnsteuerabzugsverfahren keine weiteren Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt. 

Die Finanzverwaltung informiert aktuell in einem Schreiben, insbesondere zu: 

  • Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vorsorgepauschale
  • Teilbetrag für die Rentenversicherung
  • Teilbetrag für die gesetzliche Krankenversicherung
  • Teilbetrag für die soziale Pflegeversicherung
  • Teilbetrag für die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung
  • Teilbetrag für die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit
  • Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung
  • Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung
  • Keine Mindestvorsorgepauschale mehr ab 2026
  • Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
  • Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer
  • Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen

BMF, Schreiben v. 14.8.2025, IV C 5 - S 2367/00012/004/033

Schlagworte zum Thema:  Lohnsteuer, Vorsorge
