Darmkrebsvorsorge Im Unternehmen anbieten

Oft gehen Menschen nicht zur Vorsorge, weil sie sich die Zeit dafür nicht nehmen. Oder weil sie so eingebunden sind, dass sie zu wenig auf ihre Gesundheit achten. Auch wem es heute gut geht, kann morgen krank sein. Doch manche Krankheiten können nur geheilt werden, wenn sie frühzeitig erkannt werden, wie z. B. Darmkrebs.