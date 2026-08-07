Finanzen

Hand zieht 50 Euronoten aus dem Bankautomaten
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BFH Kommentierung

Von Banken outgesourcte Finanzdienstleistungen sind nicht umsatzsteuerfrei

Folgende Dienstleistungen für eine Bank, die Geldausgabeautomaten betreibt, sind keine steuerfreien Umsätze im Zahlungsverkehr: Aufstellung, Wartung, Befüllung der Automaten, Ausstattung der Automaten mit Hard- und Software, Weiterleitung der Autorisierungsanfragen wegen Bargeldabhebungen an die die Geldkarte ausgebende Bank, Vornahme der Geldauszahlung, Generierung eines Datensatzes über die Auszahlungen.
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