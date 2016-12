Krankenversicherung

08.05.2015 | News Ärzteversorgung

Rekord bei Ärzten und dennoch zu wenig?

Bild: Haufe Online Redaktion

Es gibt so viele Praxisärzte wie nie und sie bekamen im Jahr 2015 ca. 37 Milliarden Euro. Auch so viel wie nie. Aber es reicht immer noch nicht. Ärzten warnen vor wachsenden Lücken in der Versorgung.mehr