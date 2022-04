Pauschale Beihilfe für Beamte in Baden-Würrtemberg

Bild: mauritius images / imageBROKER / Norbert Michalke In Baden-Württemberg ist eine pauschale Beihilfe zur Krankenversicherung für Beamte in der Diskussion.

Die grüne-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will bis Ende des Jahres für ihre Beamten eine pauschale Beihilfe als Alternative zur individuellen Beihilfe in der Krankenversicherung einführen.