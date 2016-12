28.09.2016 | News Bundesverwaltungsgericht

Urteil zu Dienstvergehen wirkt sich auf weiteres Verfahren wegen Besoldungsansprüchen aus

Ein Disziplinarurteil über ein dem Beamten zur Last gelegtes Dienstvergehen des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst ist auch in einem nachfolgenden Verfahren über die Feststellung des Verlustes der Dienstbezüge bindend. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden.