Themenseite

Beamte

Deutscher Polizist in Lagerraum
Bild: MEV-Verlag, Germany

Beamtinnen und Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Sie sind in für das öffentliche Leben wichtigen Bereichen eingesetzt und erbringen ihre Tätigkeit im Gegensatz zu Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrags. 

Gesetzliche Grundlage sind das Beamtenstatusgesetz und die Beamtengesetze des Bundes und der Länder. Die Besoldung richtet sich für Bundesbeamte nach dem Bundesbesoldungsgesetz, das zumeist auch für Landes- und Kommunalbeamte gilt. Abweichende Regelungen nach eigenen Landesbesoldungsgesetzen sind möglich.

Beamte sind Arbeitnehmer mit Sonderstellung

Beamte stehen zum Staat in einem Sonderrechtsverhältnis. Sie  unterliegen gegenüber ihrem Dienstherren besonderen Treuepflichten (z.B. Streikverbot, besondere Anforderungen an das außerdienstliche Verhalten). Das Beamtenverhältnis wird durch Ernennung begründet.  Beamte können nicht kündigen oder gekündigt werden, da kein vertragliches Arbeitsverhältnis besteht. Eine Entlassung kann jedoch jederzeit beantragt werden.

Lohnsteuerrechtlich gelten Beamte als Arbeitnehmer. Ihre Bezüge und die spätere Pension sind als Arbeitslohn steuerpflichtig. Wegen der Absicherung durch Beihilfen und die Versorgung des Dienstherrn sind Beamte in der Sozialversicherung versicherungsfrei.

Grundgesetz
Grundgesetz
Extremismus

Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst – Was können öffentliche Arbeitgeber tun?

Extremismus und Verfassungsfeindlichkeit sind sehr präsent in diesen Zeiten. Rechtsextremismus führt die Thematik an. Aber auch Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Coronaleugner, Islamisten, Linksradikale und drastisch vorgehende Klimaschutzverfechter füllen die Nachrichten. Was die Bevölkerung umtreibt, spiegelt sich naturgemäß auch im Arbeits- oder Dienstverhältnis wider. Wie ist damit umzugehen?
Gruppe von Polizisten mit Kamera und Headset im Einsatz
Gruppe von Polizisten mit Kamera und Headset im Einsatz
Bundesverwaltungsgericht

Polizist ist auch bei Vorerkrankungen in Beamtenverhältnis zu übernehmen

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschied, dass die gesundheitliche Eignung für den Polizeidienst nicht zwingend auf Grund einer Vorerkrankung verneint werden kann, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Polizeidienstunfähigkeit vor Erreichen der Altersgrenze nicht über 50 % liegt. Das Gericht stellte klar: Es gilt für Polizisten derselbe Prognosemaßstab wie für Bewerber im allgemeinen Verwaltungsdienst.
Grundgesetz
Grundgesetz
Bundesverfassungsgericht

Verfassungsbeschwerde gegen Besetzung der Präsidentenstelle am OVG NRW hat teilweise Erfolg

Bei der Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst gilt der Grundsatz der Bestenauslese. Daher muss das Auswahlverfahren so organisiert sein, dass es sich dafür eignet, den fachlich besten Bewerber zu ermitteln und nicht sachlich begründete Vorfestlegungen zu vermeiden. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Fall der Besetzung der Präsidentenstelle am Oberverwaltungsgericht NRW klargestellt.
Baden-Württemberg Fahne im Wind
Baden-Württemberg Fahne im Wind
Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg

Kinderbezogener Familienzuschlag in Baden-Württemberg ist verfassungswidrig

Die Regelungen zum kinderbezogenen Familienzuschlag in Baden-Württemberg sehen vor, dass dieser bei einer Teilzeittätigkeit anteilig gekürzt wird. Arbeiten beide Elternteile im öffentlichen Dienst, unterbleibt eine Kürzung nur in den Fällen, in denen die Eltern jedenfalls zusammenbetrachtet mindestens die regelmäßige Vollzeitarbeitszeit erreichen. Im Übrigen erhält nur der kindergeldbeziehende Elternteil den Zuschlag - und zwar gekürzt im Verhältnis zu seinem Beschäftigungsanteil. Eine solche Regelung verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz und ist verfassungswidrig.
Feuerwehrmann an Feuerwehrauto
Feuerwehrmann an Feuerwehrauto
Verwaltungsgericht Koblenz

Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz war möglicherweise verfassungswidrig

Wie das Verwaltungsgericht Koblenz am 5.6.2024 mitgeteilt hat, hält es die Besoldung der rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten aus den Besoldungsgruppen A7 und A8 betreffend die Jahre 2012 bis 2021 für verfassungswidrig. Nach Auffassung des Gerichts liegt ein Verstoß gegen das Mindestabstandsgebot vor. Bis zu einer Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht werden die Verfahren ausgesetzt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Bildungsurlaub / 14 Schleswig-Holstein
Lexikonbeitrag
Bildungsurlaub / 12 Saarland
Lexikonbeitrag
Bildungsurlaub / 11 Rheinland-Pfalz
Lexikonbeitrag
ZAP 7/2026, Aktuelle Entwic... / 2. Begründungsmängel einer dienstlichen Beurteilung und Beurteilungsbeitrag
Beitrag
ZAP 7/2026, Aktuelle Entwic... / 1. Gewichtung der Einzelmerkmale einer dienstlichen Beurteilung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Urteil Polizei Beamtenbesoldung Lehrer Grundgesetz Öffentlicher Dienst Verfassung Elternzeit Einstellung Arbeitsunfall Baden-Württemberg Bundesverfassungsgericht Krankschreibung Deutsche Rentenversicherung Versetzung Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Feuerwehr Sonderzahlung Pension Coronavirus Diebstahl Pausen Wegeunfall Berlin Arbeitszeit Tarifabschluss Nebentätigkeit Bundeswehr Schleswig-Holstein