Die Bezüge von Beamtinnen und Beamten werden in Anlehnung an das TV-L-Tarifergebnis erhöht.

Nach der Tarifrunde TV-L für die Beschäftigten der Länder stellt sich regelmäßig die Frage, ob das Tarifergebnis auf die Landesbeamtinnen und -beamten übertragen wird. Hier ist der Stand der Besoldungsrunden der Länder 2021 im Überblick - soweit bisher bekannt.

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften am 29. November 2021 auf 2,8 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 24 Monaten geeinigt.

Tariferhöhung TV-L 2021 für Tarifbeschäftigte

Zum 1. Dezember 2022 gibt es für die Beschäftigten 2,8 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Daneben wurden eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (steuer- und abgebenfrei spätestens im März 2022) sowie Zulagenerhöhungen im Pflegebereich ab 1. Januar 2022 vereinbart.

Übersicht zu Besoldungsanpassungen für Beamte in den einzelnen Bundesländern

Diese Zusammenstellung zeigt, wann in welchem Bundesland auch die Einkommen der Beamtinnen und Beamten steigen sollen.

Baden-Württemberg: Die Landesregierung plant, die Lohnsteigerung für den öffentlichen Dienst der Länder zeitgleich und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten im Land zu übertragen. Die aktiven Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erhalten eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro.

Bayern: Finanz- und Heimatminister Albert Füracker kündigte an, das Ergebnis des Tarifabschlusses 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten in Bayern zu übertragen. Die Bezüge der Versorgungsempfänger werden ebenfalls entsprechend des Tarifergebnisses um 2,8 Prozent ab 1. Dezember 2022 erhöht. Schnellstmöglich wird das Finanzministerium der Bayerischen Staatsregierung und dem Bayerischen Landtag einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Bezügeanpassung vorlegen.

Berlin: Die neue Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken kündigte am 6. Dezember 2021 an, das in der vergangenen Legislatur erreichte Niveau der Bezahlung im Öffentlichen Dienst solle gehalten werden – “mindestens dem Besoldungsdurchschnitt der Länder entsprechend und durch die Übernahme der Tarifergebnisse für die Länder”.

Brandenburg: Finanzministerin Katrin Lange kündigte am 29. November 2021 an, das Ergebnis des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten in Brandenburg zu übertragen.

Hamburg: Finanzsenator Andreas Dressel sicherte am 29. November 2021 eine Übernahme des Abschlusses auf die rund 40.000 Beamten zu.

Mecklenburg-Vorpommern: Finanzminister Heiko Geue kündigte an, das Ergebnis des Tarifabschlusses systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten in Mecklenburg-Vorpommern zu übertragen.

Niedersachsen: Finanzminister Hilbers kündigte an, das Ergebnis des Tarifabschlusses inhalts- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen zu übertragen. Die Versorgungsempfängerinnen und –empfänger sollen an der linearen Erhöhung teilhaben, aber nicht die Corona-Sonderzahlung erhalten. Der Ausschluss der Versorgungsempfänger wurde vom Niedersächsischen Beamtenbund (NBB) kritisiert. Zu Beginn des Jahres 2022 soll dazu noch ein Gespräch mit dem Finanzminister stattfinden.

Nordhrein-Westfalen: Die Gespräche mit der Landesregierung über eine Besoldungserhöhung für alle Beamtinnen und Beamte des Landes und der Kommunen in NRW haben am 21. Dezember 2021 begonnen. Unklar ist die Frage der Übernahme der Corona-Prämie als Einmalzahlung an die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Im Tarifbereich wird sie nur an Beschäftigte im aktiven Dienst gezahlt.

Rheinland-Pfalz: Finanzministerin Doris Ahnen kündigte am 30. November 2021 an, das Ergebnis des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz zu übertragen. Die Sonderzahlung zur Abmilderung besonderer Belastungen durch die Corona-Krise in Höhe von 1.300 Euro soll aber nur an aktive Beschäftigte gezahlt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll zu Beginn des Jahres 2022 in den Landtag eingebracht werden.

Saarland: Die Landesregierung und die Gewerkschaften habensich am 16. Dezember 2021 geeinigt, dass das TV-L-Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten und Richter im Saarland übertragen wird. Im Spitzengespräch im Januar 2022 werden sich die Partner über das Thema Ausgleich für Versorgungsempfänger und über das Thema Zulagen grundlegend austauschen.

Sachsen-Anhalt: Finanzminister Richter kündigte nach einem Treffen mit dem Landesvorsitzenden des dbb Sachsen-Anhalt am 3. Dezember 2021 an, das Ergebnis des Tarifabschlusses zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten in Sachsen-Anhalt zu übertragen. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger erhalten keine Corona-Sonderzahlung. Aber die Linearanpassung von 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 soll ebenfalls zeit- und wirkungsgleich erfolgen. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Landesregierung wird zu Beginn des Jahres 2022 in den Landtag eingebracht.

Schleswig-Holstein: Finanzministerin Monika Heinold kündigte am 3. Dezember 2021 an, das Tarifergebnis mit der linearen Anpassung um 2,8 Prozent ab Anfang Dezember 2022 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten in Schleswig-Holstein zu übertragen. Die Sonderzahlung zur Abmilderung besonderer Belastungen durch die Corona-Krise in Höhe von 1.300 Euro werde aber nur an aktive Beschäftigte gezahlt.

Heinold verwies auf eine Besoldungssteigerung für die Beamten und Versorgungsempfänger des Landes ab Juni 2022 um zusätzlich 0,6 Prozent. Das sei Teil der Verständigung zwischen Land und Gewerkschaften aus dem Jahr 2019. Damit betrage die Steigerung der Gehälter der Beamten und der Versorgungsbezüge der Pensionäre im Ergebnis ab 1. Dezember 2022 insgesamt 3,4 Prozent.

Thüringen: Der TV-L-Tarifabschluss soll nach dem Willen der rot-rot-grünen Koalition im Thüringer Landtag auf die Beamten übertragen werden.

