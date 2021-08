Tarifrunde TV-Hessen 2021 aktueller Stand

Am 1. September beginnen die Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hessen

Am 1. September beginnen die Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hessen

Am 1. September 2021 beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen. Die Gewerkschaften fordern eine Einkommenssteigerung von 5 Prozent.

Am 1. September 2021 starten in Wiesbaden die Verhandlungen für den Tarifvertrag Hessen (TV-H). Betroffen sind davon fast 280.000 Beschäftigte. Direkt knapp 72.000 Tarifbeschäftigte sowie indirekt über 200.000 Beamtinnen und Beamte, auf die das Tarifergebnis übertragen werden soll.

Forderungen der Gewerkschaften

Die Gewerkschaften fordern:

Eine Erhöhung des Gehalts um 5 Prozent, mindestens um 175 Euro ,

, eine Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich sowie die Wiederinkraftsetzung der Vorschrift zur Übernahme von Auszubildenden im TVA-H und TVA-H Pflege

monatlich sowie die Wiederinkraftsetzung der Vorschrift zur Übernahme von Auszubildenden im TVA-H und TVA-H Pflege eine Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten.

Volker Geyer, dbb Fachvorstand Tarifpolitik, begründete die Forderungen der Gewerkschaften am 27. August 2021 nach dem Beschluss der gewerkschaftlichen Forderungen: „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes halten dieses Land rund um die Uhr am Laufen. Gerade in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie sehen wir, wie wichtig eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge ist. Deshalb muss hier investiert werden, gerade auch in die Bezahlung. Aus Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Kolleginnen und Kollegen und um auch in Zukunft ausreichend Fach- und Nachwuchskräfte für den Staatsdienst gewinnen zu können“.

Übernahme des Tarifabschlusses auf Beamtinnen und Beamte

Heini Schmitt, Vorsitzender des dbb Landesbundes in Hessen, ergänzte: „Die Landesregierung hantiert gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit vielen zusätzlichen Milliarden, Stichwort ‚Sondervermögen‘. Da kann es nicht sein, dass ausgerechnet für den öffentlichen Dienst kein Geld da ist. Oder noch schlimmer: Auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen gespart wird. Wir brauchen einen ordentlichen Tarifabschluss, der dann unverzüglich systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten von Land und Kommunen übertragen werden muss. Bereits heute ist die Besoldung in Hessen aus unserer Sicht klar verfassungswidrig, die entsprechenden Klagen laufen. Die Landesregierung ist aufgerufen, hier kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen, sondern endlich ihrer Fürsorgepflicht als Dienstherr der hessischen Beamtenschaft nachzukommen.“

Wie geht es weiter?

Die Tarifverhandlungen beginnen am 1. September 2021. Eine weitere Verhandlungsrunde ist für den 14. Und 15. Oktober 2021 vorgesehen.





dbb