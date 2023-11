TV-L-Tarifrunde 2023: Zweite Verhandlungsrunde für TV-L-Beschäftigte ohne Ergebnis

In der TV-L-Tarifrunde fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro. Auch die zweite Verhandlungsrunde am 3.11.2023 ist ohne Ergebnis geblieben. Bürgerinnen und Bürger müssen sich in den kommenden Tagen auf bundesweite Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten der Länder einstellen. Weiter