17.07.2014 | News FinMin

Hessischer Landtag beschließt Erhöhung der Grunderwerbsteuer

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Hessische Landtag hat am 15.7.2014 in 2. Lesung das Gesetz zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer in Hessen zum 1.8.2014 beschlossen. Der Steuersatz wird sich damit von bisher 5 % auf künftig 6 % erhöhen.mehr