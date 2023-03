Das Thema Grün wird immer wichtiger, bringt aber zahlreiche Herausforderungen mit sich. Ein Gespräch darüber, was eine Region kann und wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt: Eine L’Immo mit Christiane Ram, Stadt Mannheim, Dr. Hartmut Fischer, Kanzlei Rittershaus, Jan Dehoust, Drees und Sommer.

Gerade für eine Region, in der das Nebeneinander von Wohnen und Industrie schon historisch eine große Rolle spielt, ist das Thema Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft ein großes. Denn es gibt sowohl städteplanerische als auch wirtschaftliche, technische und rechtliche Aspekte zu beachten. Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Unternehmen in der Region? Welche Baustellen gibt es beim Umbau der Mobilität? Am Ende steht ein Plädoyer für mehr Mut.

