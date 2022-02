Wie viel Sozialpolitik verträgt der Immobilienmarkt Berlin? Dirk Labusch lädt zum L'Immo-Podcast mit Bernd Duda (Berlin Hyp), Dr. Clemens Paschke (Ziegert EverEstate), Dr. Florian Rösch (Greenberg Traurig) und Carsten Sellschopf (Instone Real Estate Development).

Es heißt immer, Berlin wandelt sich, entwickelt sich neu. Tut es das wirklich? Es gibt ein großes Spannungsfeld zwischen einer Stadt für Investoren und einer Stadt für Mieter. Für Letztere wird Berlin immer teurer. Für den "normalen" Wohnungseigentümer in spe ist die Stadt geradezu aussichtslos. Auch für die Immobilienwirtschaft ist es schwieriger geworden, zumindest für Teile. Andere Assetklassen wiederum boomen. In einer Diskussion mit verschiedenen Playern der Berliner Immobilienszene beleuchten wir diese widersprüchliche Situation am Immobilienmarkt.

