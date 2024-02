Wo liegt das Potenzial des Berliner Immobilienmarkts? Was hemmt ihn? Dirk Labusch lädt ein zur neuen Folge L'Immo – und einer Berliner Runde, die sich mit den drängenden Themen auseinandersetzt.

Berlin leidet an bundes- und weltpolitischen Problemen. Aber es gibt auch ein paar hausgemachte Besonderheiten: eine ineffektive Verwaltung sowie ein überbordendes Bürgerinitiativenwesen, das viele Bauten verhindert. Und doch gibt es langsam Fortschritte: Der neue Bausenat arbeitet kooperativer mit den Projektentwicklern zusammen, als dies vorher der Fall war, und möglicherweise kommen neue Bundes- und Landesbehörden, die Arbeitsplätze anbieten und Immobilien benötigen.

Gleichzeitig gestaltet sich die Wohnungssuche in der Hauptstadt weiterhin schwierig – daran ändert auch ein ganz zartes Pflänzchen in diesem Zusammenhang, die Umnutzung von Gewerbe- in Wohnimmobilien, nichts. Denn Berlin hat in der Tat noch ein weiteres Problem: einen schwächelnden Büromarkt.

Über dies und mehr diskutieren Gastgeber Dirk Labusch, Eva Weiß (Geschäftsführerin Buwog Bauträger GmbH), Michael Brumbauer (Vertriebsleiter Berlin bei der Bayern LB), Marcus Buder (Bereichsleiter Gewerbliche Immobilienfinanzierung der Berliner Sparkasse) und Klaus Saloch (Head of Sales bei Kleinanzeigen.de). Hören Sie rein!

