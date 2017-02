14.02.2017 | Immobilienweisen

Am Wohnungsbau mangelt es in Berlin nicht, aber die Zuzügler verlieren das Interesse an der Hauptstadt

Bild: Corbis

In einigen Metropolen ist bald Schluss mit dem Mietpreisboom. Genannt werden im Frühjahrsgutachten 2017 der Immobilienweisen, das vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) herausgegeben wird, explizit Berlin und München. Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen könnten fallen. Neben Hamburg, München und Frankfurt am Main dürfte Berlin am stärksten betroffen sein. Die Attraktivität der Hauptstadt für Zuzügler habe abgenommen, heißt es in der Studie.

In den sieben größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart stiegen laut Studie die Mieten schon 2016 nicht mehr so stark wie in den fünf Jahren zuvor. Im September 2016 kosteten Wohnungen dort zwar immer noch durchschnittlich 2,6 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor, der Preisanstieg war jedoch moderater als noch im Vorjahr (3,4 Prozent).

Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen wuchsen der Studie zufolge im bundesdeutschen Mittel mit 8,4 Prozent etwas stärker an als im Vorjahr (7,7 Prozent). In den sieben größten Städten hat sich der Preisanstieg aber verlangsamt und ist mit Werten zwischen neun und zwölf Prozent deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr als noch Anstiege von meist zwischen zehn und 20 Prozent beobachtet wurden.

Der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sprach im Januar für seine Stadt wiederum von einer "dramatischen Entwicklung": Der Preis für eine Eigentumswohnung sei im Schnitt um 30 Prozent innerhalb von drei Jahren in die Höhe geschnellt.

Empirica: Keine besorgniserregenden Übertreibungen

Laut einer Studie des Forschungs- und Beratungsunternehmens F+B entsprach im vierten Quartal 2016 die Steigerung der Kaufpreise für Mehrfamilienhäuser den Mieten.

Dass die Kaufpreise insgesamt seit fünf Jahren relativ stärker als die Mieten steigen, lasse bundesweit eine leichte Preisübertreibung von nominal etwa 16 Prozent erwarten, die sich vor allem durch das niedrige Zinsniveau rechtfertigen lasse, sagte Empirica-Vorstand Professor Harald Simons, Mitglied des Vorstands bei Empirica und Immobilienweiser.

Bei einem Wiederanstieg des Zinsniveaus könne ein Druck auf die Preise entstehen, der aber in keiner Weise gefährliche Konsequenzen etwa für die Eigentümer oder die Fremdkapitalgeber nach sich ziehen sollte, so Simons. Trotzdem habe die Preisübertreibung in den Top-7-Städten weiter zugenommen. Das Verbraucherprotal Finanztip warnte unlängst vor „überzogenen Renditeerwartungen“.

Frühjahrsgutachten 2017: Wohnungsneubau in Berlin und Hamburg nimmt Fahrt auf

Die Zahl der Baugenehmigungen ist dem Frühjahrsgutachten zufolge vor allem in Hamburg und Berlin deutlich gestiegen: Hier entsprach der Bauüberhang bereits Ende 2015 dem Fünffachen der bisherigen jährlichen Wohnungsproduktion.

„Die Wohnungsbaumaschine läuft, immer größere Projekte mit mehreren tausend Wohnungen werden geplant, sind bereits im Bau oder gehen bald in die Vermarktung“, sagte Simons. Der Zuzug in diese Städte lasse nach, zugleich gebe es dort viele neue Wohnungen. Junge Mieter drängten aber inzwischen in Städte wie Leipzig, Rostock, Erlangen und Regensburg, heißt es in der Studie. Zu einem ganz anderen Ergebnis kommen CBRE und BerlinHyp, die davon ausgehen, dass der Run auf Berlin ungebrochen sei.

Das steigende Angebot und die rückläufige Zuwanderung seien der Grund dafür, wenn in Berlin, München und möglicherweise Hamburg die Neuvertragsmieten nicht weiter in die Höhe gingen, meinte Simons. Die aktuellen Kaufpreise ließen sich aber nur mit weiter steigenden Mieterträgen rechtfertigen. Schon eine Stagnation der Mieten werde auf die Kaufpreise zurückwirken.

„Nach unserem Dafürhalten ist in Berlin sicherlich, in München wahrscheinlich und in Hamburg und Frankfurt möglicherweise mit einem Trendbruch bei den Kaufpreisen zu rechnen.“ (Harald Simons)

Der hohen Nachfrage stehe aber weiterhin ein zu geringes Wohnungsangebot gegenüber und die Rahmenbedingungen für eine dringend erforderliche Angebotsausweitung von Wohnraum seien verbesserungsfähig, sagte Professor Lars Feld von der Universität Freiburg und ebenfalls Immobilienweiser.

„Die Angebotsseite der Immobilienwirtschaft ist durch zahlreiche Regulierungen betroffen, welche die Herstellungskosten des Wohnungsbaus in die Höhe treiben“, so Feld. Dadurch werde die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums zunehmend zur Herausforderung.

Entsprechend kritisch bewertete Feld die im März 2016 eingeführte Wohnimmobilienkreditrichtlinie und die geplante Einführung von Instrumenten zur Prävention von Preisblasen am Immobilienmarkt.