Immobilienpreis

Immobilienwirtschaft 3/2025
Immobilienwirtschaft 3/2025
Immobilienwirtschaft Ausgabe 03/2.025

Rendite mit Bestand

Ist es ein politisch geförderter Hype oder ein neues Dauerprodukt? Fakt ist: Bauen im Bestand hat sich zum neuen Hauptprodukt zahlreicher großer Projektentwickler gemausert. Die aktuellen Marktbedingungen sprechen für mehr Kapitalströme in die Revitalisierung und Modernisierung des Immobilienbestands. Dennoch stellt sich die Frage nach einer langfristigen Etablierung – denn Überzeugungstäter gibt es im Markt nur wenige.
Immobilienwirtschaft 2/2025
Immobilienwirtschaft 2/2025
Immobilienwirtschaft Ausgabe 02/2.025

Zukunftstechnologien: Smarte und vernetzte Gebäude

Ein Smart Building stellt die Nutzer in den Mittelpunkt und passt sich den Bedürfnissen der Besucher an. Dabei geht das Smarte weit über die rein technischen Elemente und Fragestellungen hinaus. Es umfasst prozessuale, organisatorische und menschliche Aspekte über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Im Schwerpunkt geht es um Schlüsseltechnologien, Anwendungsbereiche und ihre Vorteile.
Immobilienwirtschaft 5/2024
Immobilienwirtschaft 5/2024
Immobilienwirtschaft Ausgabe 05/2.024

Kostenfalle Energiewende

Baugenehmigungen brechen ein, Bauherren und Projektentwickler klagen über hohe Baukosten und strenge Vorschriften. Am Markt ist eine deutliche Unzufriedenheit zu spüren. Dabei müssten Immobilien so gebaut werden, dass sie für Entwickler und Bauherren rentabel sind. Mieter und Nutzer müssen sie wirtschaftlich betreiben können. Doch wie kann das gelingen? Die richtigen Stellschrauben für eine bezahlbare Energiewende.
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