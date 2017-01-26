Eine Warmmiete sollte die 30-Prozent-Grenze des Nettoeinkommens nicht überschreiten. In Berlin ist diese Regel Geschichte, wie eine Datenauswertung des Maklerportals Immowelt zeigt.

Eine dreiköpfige Familie mit 1,5 Durchschnittseinkommen muss für den Umzug in eine 90-Quadratmeter-Wohnung in nahezu allen Ortsteilen mehr für die Miete ausgeben – in der Spitze verschlingen die Wohnkosten knapp die Hälfte des verfügbaren Einkommens.

Mietbelastung: Trend-Kieze vs. Großsiedlungen

Analysiert wurden die Warmmieten bei Neuverträgen und die durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen (ein Vollverdiener, ein Teilverdiener, ein Kind) in 93 ausgewählten Berliner Ortsteilen. Am höchsten ist die Belastung demnach aber nicht in den hippen Trend-Kiezen, sondern in den klassischen Arbeiter- und Großsiedlungen.

"Wer heute innerhalb des eigenen Kiezes umziehen muss oder als Familie mehr Platz braucht, wird verdrängt", sagt Theo Mseka, Geschäftsführer von Immowelt. Die Gentrifizierung habe auch die einst als günstig geltende Peripherie mit voller Wucht erreicht.

Explodierende Mieten am Stadtrand

In der Gropiusstadt in Berlin-Neukölln liegt das lokale mittlere Haushaltsnettoeinkommen einer dreiköpfigen Familie laut Immowelt bei monatlich 3.675 Euro, eine 90-Quadratmeter-Wohnung kostet 1.627 Euro Warmmiete. Das entspricht einer Mietbelastungsquote von 44,3 Prozent.

Ähnlich sieht es in Neu-Hohenschönhausen (41,5 Prozent) und in Britz (39,7 Prozent) in Neukölln aus. Alle gelten als traditionelle Arbeiterbezirke, deren Bebauung von Mietshäusern mit vergleichsweise günstigen Bestandsmieten geprägt ist. Diese Kieze sind daher von dem Trend der vergangenen Jahre besonders hart getroffen.

Die Neuvertragsmieten sind zuletzt rasant gestiegen, während die Einkommen der dortigen Bevölkerung nicht Schritt halten konnten. Kleinere und mittlere Einkommen können sich den Umzug dort nur noch schwerlich leisten und werden auch aus diesen Vierteln verdrängt.

Das Prenzlauer-Berg-Paradoxon

Einen auf den ersten Blick überraschenden Kontrast bilden ausgerechnet die Bezirke in der Hauptstadt, die sonst als Anschauungsbeispiele für Gentrifizierung und unbezahlbaren Wohnraum herangezogen werden. Mitte, Prenzlauer Berg oder auch das Villenviertel Dahlem rangieren im unteren Drittel der Belastungsskala. In Dahlem liegt die Quote bei 30,8 Prozent, im Prenzlauer Berg bei 31,2 Prozent, in Mitte bei 31,5 Prozent.

Wohnen ist dort aber nicht günstiger: Eine 90-Quadratmeter-Wohnung kostet in Dahlem im Schnitt 1.750 Euro warm. Die geringere Belastungsquote ergibt sich aus der Tatsache, dass sich den Umzug in diese Kieze nur noch Besserverdiener leisten können. Familien in Prenzlauer Berg verfügen über ein mittleres Haushaltsnettoeinkommen von rund 5.100 Euro – in Dahlem sind es mehr als 5.600 Euro.

Kleine und mittlere Einkommen wurden aus diesen Vierteln meist schon verdrängt.

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Am Stadtrand ist das Wohnen nur noch bedingt günstiger

Der weitere Weg an den Stadtrand bringt für Wohnungssuchende nur noch bedingt finanzielle Entspannung. Selbst im Ortsteil mit der besten Wohnkostenquote – Staaken am äußersten Westrand Berlins – liegt die Belastung bei 27,3 Prozent. 1.330 Euro Warmmiete für 90 Quadratmeter treffen hier auf 4.875 Euro mittleres Haushaltseinkommen.

Von den 1,95 Millionen Haushalten in der Hauptstadt wohnen 1,67 Millionen zur Miete. Das entspricht einem Anteil von 85 Prozent. Insgesamt kommen nur vier der 93 analysierten Ortsteile auf eine Wohnkostenquote unter 30 Prozent. Angesichts vieler langlaufender Mietverträge wohnen viele Berliner zwar weiterhin vergleichsweise preiswert, doch bei Neuverträgen würden die Wohnkosten teils drastisch steigen.

"Wenn Normalverdiener in Großsiedlungen wie der Gropiusstadt oder Marzahn einen Großteil ihres Gehalts für ein Dach über dem Kopf aufwenden müssen, fehlt dieses Geld für Konsum, Altersvorsorge und gesellschaftliche Teilhabe", so das Fazit der Auswertung. Die Gentrifizierung des Berliner Wohnungsmarkts habe die Peripherie mit voller Wucht erreicht.

Tabelle: Mieten und Haushaltseinkommen in 93 ausgewählten Berliner Ortsteilen

Interaktive Karte: Berliner Ortsteile und Mietbelastung einer 90-Quadratmeter-Wohnung

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dpa