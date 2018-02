Ein Ende der steigenden Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt sieht die Bundesbank nicht Bild: Gerd Altmann ⁄ www.pixelio.de

Die Preise für Wohneigentum in den Ballungsräumen schießen weiter in die Höhe. Die Bundesbank beziffert den Anteil der Preisübertreibungen in den Großstädten auf aktuell 35 Prozent. Alleine in den Top-Metropolen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln und München lag der Zuwachs 2017 bei 9,25 Prozent. Dabei hat sich die Dynamik aber etwas abgeschwächt.

Die Bundesbank-Experten beziffern den Rückgang in den sieben Immobilienhochburgen auf 1,75 Prozentpunkte. Während sich Wohnraum in den Städten "mit mehr oder weniger unvermindertem Tempo verteuert", sieht die Bundesbank für das gesamte Bundesgebiet eine leichte Entspannung. Demnach habe sich der Preisanstieg bei Immobilien in Deutschland "insgesamt etwas ermäßigt".

Generell habe es jedoch in Deutschland im vergangenen Jahr eine "erhöhte Preisdynamik bei Wohnimmobilien" gegeben, heißt es im Monatsbericht der Zentralbank. Ein Ende der steigenden Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt sieht die Bundesbank nicht. Das Bauen habe sich angesichts voller Auftragsbücher und ausgelasteter Kapazitäten der Branche weiter verteuert.

"Gleichwohl stellt die kostspielige Ausweitung von verfügbarem Bauland nach wie vor den Hauptengpass bei der Wohnraumausweitung dar", teilt die Bundesbank mit.

Mieterhöhung bei Neuverträgen liegt bei rund sieben Prozent

Auch die Mieten in den Städten wurden 2017 laut Bundesbank weiter kräftig erhöht. In städtischen Gebieten bezifferten die Experten die Erhöhung von Mieten bei Neuverträgen auf mehr als sieben Prozent. Dieser Anstieg sei vorwiegend aus Mietanpassungen bei Wiederbezügen zu erklären.

Laut einer Studie von JLL sind die Wohnungsmieten in Deutschland im zweiten Halbjahr 2017 in den acht Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart auf Jahressicht im Durchschnitt nur noch um zwei Prozent gestiegen – nach sechs Prozent im Vorjahr.

Die Gefahr einer Immobilienblase sehe er derzeit nicht, "wohl aber lautet das Gebot, wachsam zu sein", hatte Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret im August 2017 gesagt.