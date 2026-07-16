Baukosten

DW Die Wohnungswirtschaft 4/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 4/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 04/2.026

Serielles Bauen & Sanieren 2.0: Einfach, modular, bezahlbar?

Steigende Baukosten setzen Wohnungsunternehmen unter Druck. Typenbaukonzepte, Wiederholungseffekte und industrielle Vorfertigung können Zeit und Kosten sparen – beim Neubau ebenso wie bei der energetischen Erneuerung im Bestand. Doch hat die serielle Fertigung ihr Versprechen bereits erfüllt? Welche Potenziale des systemischen, modularen oder seriellen Bauens bleiben noch ungenutzt? Ein Blick in die Praxis.
DW 12 2018
DW 12 2018
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 12/2.018

Thema des Monats: Serieller und modulares Bauen

Wie kann man rasch preiswerte Mietwohnungen schaffen? Das modulare und serielle Bauen soll dies ermöglichen. Das Schwerpunktthema dieses Hefts befasst sich mit Beispielen aus der Wohnungswirtschaft – so z. B. mit auf Basis einer Typenbaugenehmigung entwickelten 8-€-Systemhäusern, mit einem modularen Holzmassivbau in Biberach oder einem für unterschiedliche Zielgruppen anpassbaren Baukastensystem in Geislingen. Baustaatssekretär Gunther Adler führt programmatisch in das Thema ein.
DW 09 2016
DW 09 2016
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 09/2.016

Baukosten und Gebäudeanalyse

Bezahlbaren Wohnraum durch preiswerten Wohnungsbau zu schaffen, ist die Aufgabe der Stunde. Um sie zu ist einerseits die Politik gefordert, die die Rahmenbedigungen verantwortet. Zum anderen betrifft sie Maßnahmen im Bereich von Planung, Steuerung und Bauverfahren, damit die Baukosten nicht weiter aus dem Ruder laufen. Hierzu ist aber eine gute Datenbasis als Entscheidungsgrundlage nötig. Diese liefert z. B. die Gebäudeanalyse.
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