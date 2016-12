15.12.2015 | News Arcadis

Baukosten: Frankfurt unter den zehn weltweit teuersten Städten

Bild: MEV Verlag GmbH

Sechs der zehn teuersten Städte weltweit bei den Baukosten sind europäische Metropolen. Zu diesem Ergebnis kommt der Index des Planungsberaters Arcadis, der im zweiten Quartal 2015 die relativen Kosten in 44 Großstädten analysiert hat. Demnach landet Frankfurt am Main auf Platz 8 im globalen Ranking. Teuerste Stadt ist New York.