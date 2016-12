Behinderung

04.02.2015 | News Praxis-Tipp

Behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen als außergewöhnliche Belastungen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Bereits in 2009 hatte der BFH entschieden, dass Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau eines Hauses als außergewöhnliche Belastungen (agB) abziehbar sein können, wenn sie so stark unter dem Gebot der sich aus der Situation ergebenden Zwangsläufigkeit stehen, dass die etwaige Erlangung eines Gegenwerts in Anbetracht der Gesamtumstände des Einzelfalles in den Hintergrund tritt. mehr