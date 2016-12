29.09.2016 | Top-Thema

Abzug gelegentlicher oder einmaliger Unterhaltsleistungen ins Ausland

Wenn Unterhaltszahlungen an Angehörige im Ausland erfolgen, kommt es häufiger vor, dass einmalige oder gelegentliche Zahlungen am Ende des Jahres (teilweise) dazu bestimmt sind, den Unterhaltsbedarf des Folgejahres abzudecken. Das Top-Thema zeigt, ob und in welcher Höhe dann ein Abzug der Unterhaltsleistungen möglich ist.mehr