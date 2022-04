Unterhaltsaufwendungen an geduldete ukrainische Angehörige

FG Köln 15 K 1305/16

Entscheidungsstichwort (Thema) Unterhaltsleistungen an den in Indien lebenden Lebensgefährten für die Zeit des Aufenthalts in Deutschland Leitsatz (redaktionell) Ein Abzug von Unterhalt an eine den gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen ...

mehr

30-Minuten testen