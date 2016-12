16.09.2014 | News Pflegebedürftige

Neue Initiative soll Demenzkranken und ihren Angehörigen helfen

Bild: Privatfoto

Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörigen leben in Deutschland häufig isoliert. Mit einer nationalen Demenzstrategie soll dies geändert werden. Demenzkranke sollen so lang wie möglich am sozialen Leben teilnehmen. Pflegende Angehörige sollen stärker unterstützt werden.mehr