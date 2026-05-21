Fahrtkosten

Firmenwagen Privatnutzung fahren autofahren Rückspiegel
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BFH-Urteil

Keine Kombination von Dienstwagen und Fahrtkostenabzug

Üblicherweise wird der Dienstwagen vor allem für berufliche Auswärtstätigkeiten eingesetzt. Auch eine (fast) ausschließliche Privatnutzung ist steuerlich zulässig – falls der Arbeitgeber das gestattet. In einem aktuellen Streitfall wollte der Kläger aber daneben noch (hohe) Fahrtkosten für berufliche Fahrten mit dem privaten Pkw bei der Steuererklärung ansetzen. Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Straße mit Taxis an Taxistand, Linienbus Bus, Auto
Straße mit Taxis an Taxistand, Linienbus Bus, Auto
BFH

BFH zur Fähigkeit eines behinderten Kindes zum Selbstunterhalt

Werden im Rahmen der Prüfung der behinderungsbedingten Unfähigkeit zum Selbstunterhalt die behinderungsbedingten Mehraufwendungen nicht im Einzelnen nachgewiesen, sondern wird der Behinderten-Pauschbetrag gemäß § 33b Abs. 1 bis 3 EStG angesetzt, können daneben nicht zusätzlich Aufwendungen angesetzt werden, die entweder bereits durch den Pauschbetrag für den Grundbedarf oder den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten werden. Die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale nach § 33 Abs. 2a EstG ist erstmals für den VZ 2021 anzuwenden.
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