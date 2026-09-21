Steuertipps der Woche

Auf der Themenseite Steuertipps finden Sie Besprechungen zu ausgewählten aktuellen Urteilen der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs. Dabei geht es vor allem um Urteile, die für die persönliche Steuererklärung wichtig sind oder die Sachverhalte als Grundlage haben, die das Finanzamt anders bewertet als der Steuerzahler.

Steuertipps für die Einkommensteuererklärung zum Sonderausgaben- und Werbungskostenabzug

Hier finden Sie beispielsweise Urteilsbesprechungen

zum Abzug von Versicherungen als Sonderausgaben,

zu Werbungskosten, die bei den einzelnen Einkunftsarten abzugsfähig sind, wie z. B. den Werbungskostenabzug bei Lohneinkünften bei der Einkunftsart "Nichtselbstständiger Tätigkeit" und

zu lohnsteuersteuerfreien Gehaltsextras und nicht einkommensteuerpflichtigen Einnahmen

Praxis-Tipps für die Umsetzung

Jede Besprechung wird mit einem Praxis-Tipp abgeschlossen: Das gibt Sicherheit, für welche Fälle das Urteil im Streitfall mit dem Finanzamt relevant ist.