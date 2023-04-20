Entlastungsbetrag für Alleinerziehende Wohnsitzmeldung entscheidet unwiderlegbar über Haushaltszugehörigkeit

Alleinerziehende können einen Entlastungsbetrag von 1.308 Euro jährlich abziehen, wenn zu ihrem Haushalt mindestens ein steuerlich zu berücksichtigendes Kind gehört. Entscheidend für die Haushaltszugehörigkeit ist die Wohnsitzmeldung des Kindes - selbst wenn das Kind eine eigene Wohnung hat.