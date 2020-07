Corona-Hilfe für Alleinerziehende

Das FinMin Brandenburg weist darauf hin, dass Brandenburgs Finanzämter einen höheren Entlastungsbetrag bei alleinerziehenden Arbeitnehmerinnen eintragen. Ein Antrag ist hierbei nicht nötig.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erhöht

Am 1.7.2020 ist eine Änderung beim sog. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Rahmen des Konjunkturpakets in Kraft getreten (vgl. News). Der Entlastungsbetrag wurde vorübergehend von 1.908 auf 4.008 EUR erhöht, um die Folgen der Corona-Pandemie für alleinerziehende Mütter und Väter abzumildern. Das FinMin Brandenburg weist aktuell darauf hin, dass die Finanzämter des Landes den erhöhten Entlastungsbetrag bei alleinerziehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eintragen. Es ist daher nicht erforderlich, einen Antrag zu stellen.

Lohnsteuerliche Folgen

Arbeitgeber können den Erhöhungsbetrag rückwirkend ab Juli 2020 lohnsteuerermäßigend berücksichtigen. Die Finanzämter arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Umsetzung. Nach Angaben des FinMin Brandenburg sind allein in diesem Bundesland in über 33.000 Steuerfällen die Lohnsteuermerkmale anzupassen.

FinMin Brandenburg, Meldung v. 8.7.2020