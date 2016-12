Ausbildung

01.03.2016 | News OFD Karlsruhe

Zusätzlicher Ausbildungsstart zum Frühlingsanfang

Bild: MEV-Verlag, Germany

"In diesem Jahr bieten wir unseren zukünftigen Nachwuchskräften des gehobenen Dienstes erstmals zwei Einstellungstermine an. Der Karrierestart in der Steuerverwaltung wird damit flexibler", so Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck. Jetzt können die zukünftigen Anwärterinnen und Anwärter ihr Studium an der Hochschule Ludwigsburg entweder am 1. März oder am 1. Oktober beginnen.mehr