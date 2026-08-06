Ausbildung

Azubis Diversität diversity Migration Geflüchtete
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Mental Health

Wie das politische Klima die Gesundheit migrantischer Azubis beeinflusst

Eine neue Studie des Exzellenzclusters "The Politics of Inequality" an der Universität Konstanz untersucht die Auswirkung rechtspopulistischer Wahlergebnisse auf das gesundheitliche Wohlbefinden und die Integration migrantischer Auszubildender. Die Ergebnisse zeigen, dass die regionale Unterstützung für die AfD eine entscheidende Rolle bei Diskriminierungserfahrungen und deren gesundheitlichen Folgen für migrantische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spielt.
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Training für Ausbildung und Praxis: IFRS
IFRS

Eine praxisnahe und verständliche Einführung in die IFRS-Rechnungslegung: Von der Bilanzierung und Bewertung bis zum Jahresabschluss und zur Konsolidierung erfahren Sie detailliert, wie Sie die IFRS erfolgreich anwenden.
Fachbeiträge & Kommentare
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