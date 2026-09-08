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Personalmagazin HR-Software 2026
Personalmagazin HR-Software 2026

HR-Software: Markttrends und Anbieterübersicht

Nichts hat die HR-Tech-Landschaft in den vergangenen Jahren so stark verändert wie die zunehmende Integration Künstlicher Intelligenz in Lösungen, Suiten und Tools. Doch das heißt nicht, dass die KI-Möglichkeiten auch von allen HR-Bereichen genutzt werden. In diesem Sonderheft möchten wir Ihnen nicht nur zeigen, wie sich der Markt für HR-Tech entwickelt und was in den Personalabteilungen alles möglich ist, sondern wir wollen ganz gezielt den Praxisnutzen moderner Lösungen betrachten. Und Sie bekommen einen Überblick über die wichtigsten Hersteller in den jeweiligen Anwendungsbereichen.  
Ark Klimate
Ark Klimate
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Ark Climate: Software hilft Städten, Klimaschutz effizient umzusetzen

Städte sind zentral für den Klimaschutz. Doch wirken ihre Maßnahmen, wie z.B. Förderprogramme, überhaupt? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen koordinieren? Eine ehemalige McKinsey-Beraterin unterstützt Städte bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu hat sie eine Software gebaut, die genau auf deren Bedarfe zugeschnitten ist.
Schnecke faul langsam
Schnecke faul langsam
Kolumne E-Learning

Deutsche Beschäftigte lernen – andere lernen schneller

Die industrielle Transformation beschleunigt sich. Fast jede Branche spricht über KI, Automatisierung und neue Produktionsformen. Doch während der technologische Anspruch steigt, hinkt die Lernrealität der Beschäftigten, insbesondere im gewerblichen Bereich, oft hinterher. Deutschland ist aktiv – aber nicht aktiv genug, schreibt Kolumnistin Gudrun Porath. Und: Es verliert im internationalen Vergleich an Boden.
Laptop Frau tippt auf Tastatur
Laptop Frau tippt auf Tastatur
BMF-Kommentierung – Abschreibung

Nutzungsdauer von Computerhardware und Software auf ein Jahr reduziert

Die Finanzverwaltung hat mit einem immer noch aktuellen BMF-Schreiben die Möglichkeit eröffnet, bestimmte digitale Wirtschaftsgüter in einem Jahr abzuschreiben, statt wie bisher in 3 Jahren. Dies gilt für Anschaffungen nach dem 1.1.2021. Mit BMF-Schreiben v. 22.2.2022 wurde dieses ursprüngliche Schreiben in einigen Punkten ergänzt. Verschiedene Unsicherheiten bleiben aber bestehen.
PM HR-Software 2024
PM HR-Software 2024

HR-Software: Markttrends und Anbieterübersicht

Ohne spezialisierte Software, ohne datenbasierte Entscheidungen und ohne KI-gestützte Copiloten sind die Herausforderungen im Personalmanagement kaum noch zu bewältigen. In diesem Sonderhaft erfahren Sie, wie sich der Softwaremarkt neu sortiert, um den Ansprüchen der Personalabteilungen möglichst gut gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr über neue HR-Tech-Startups, digitales Skill Management, die Vorteile des modernen Zeitmanagements und die Folgen, die der EU AI Act für den Einsatz von KI in HR-Systemen haben wird. 
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Zum Thema Software
Die Zukunft des Controllings: Agile Konzepte im Controlling
Agile Konzepte im Controlling

Durch Digitalisierung, KI, ESG & Co. sind agile Methoden, schnelle Prozesse, automatisierte Daten und interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidende Erfolgsfaktoren. Das Buch zeigt, wie Agilität Controlling revolutioniert und bietet praxisnahe Ansätze für die Transformation.

Haufe Shop: Controlling mit der SAP Analytics Cloud
Controlling mit der SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud ist das Self-Service Business Analytics Tool, welches sich zur führenden Analyse- und Planungsplattform entwickelt hat. In diesem Buch wird die Software grundlegend vorgestellt. Es beschreibt, wie Sie eine cloudbasierte Lösung effektiv nutzen und darauf basierend fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können.

Software: Die Haufe-Lösung für Ihr Fachwissen und Wissensmanagement
Haufe Fachwissen

Mit der Haufe-Software-Lösung stellen Sie das Fachwissen aus über 100 Haufe Fachdatenbanken (z.B. Haufe Personal Office, Haufe Finance Office, Haufe Steuer Office, etc.) zur Verfügung. Zusätzlich können Sie einfach und sicher Ihr internes Wissen (Präsentationen, Verträge, Videos, Notizen) strukturiert ablegen und allen Mitarbeitern unter einer Oberfläche bereitstellen. Das bedeutet für Ihre Mitarbeiter weniger Suche, hochwertigere Arbeitsergebnisse und mehr Wissensproduktivität.

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