16.07.2015 | News Software

Microsoft will mit neuen Business-Lösungen punkten

Bild: Haufe Online Redaktion

Microsoft-Chef Satya Nadella will mit einem Bündel neuer Business-Anwendungen das Geschäft des weltgrößten Software-Konzerns ankurbeln. Auf einer Partnerkonferenz in Orlando kündigte Nadella unter anderem das Projekt GigaJam an, mit dem Informationen und Aufgaben in neuartiger Weise in Unternehmen oder Organisationen verteilt und abgearbeitet werden können.mehr