Software-Anbieter

Christopher Knörr Workday
Christopher Knörr Workday
Marktgespräch HR Tech

Workday: "Wir setzen auf eine verantwortungsvolle KI"

Zuletzt gab es für den US-amerikanischen Cloud-Spezialisten Workday einen kleinen Dämpfer: Der Börsenkurs der Kalifornier entwickelte sich im abgelaufenen Jahr 2024 nur zögerlich, während die Rivalen Oracle und SAP ein dickes Plus einstrichen. DACH-Chef Christopher Knörr blickt dennoch zuversichtlich auf die Entwicklung. Zahlreiche KI-Anwendungen sollen die Software auf ein neues Level heben, wie er im Marktgespräch HR Tech verrät.
Christof Leiber, CFO ATOSS
Christof Leiber, CFO ATOSS
Marktgespräch HR Tech

Atoss: "Wir setzen für unsere Cloud-Lösungen auf State of the Art Hyper-Scaler"

Atoss gehört zu den wenigen HR-Software-Anbietern, die den Sprung aufs Börsenparkett gewagt haben. Seit ihrem Börsengang im Jahr 2000 hat die Aktie ihren Wert um rund 1.300 Prozent gesteigert. Darin spiegelt sich die erfolgreiche Entwicklung des durch den Gründer geführten Münchner Unternehmens wider. Mit einer Cloud-Strategie möchte Finanzvorstand Christof Leiber diesen Kurs fortsetzen.
Norbert Rautenberg Rexx Systems
Norbert Rautenberg Rexx Systems
Marktgespräch HR Tech

Rexx Systems: "Wir waren schon Cloud-Anbieter, bevor es diese Kategorie überhaupt gab"

Zwischen multinationalen Playern und finanzstarken Startups tun sich traditionsreiche und inhabergeführte HR-Softwarehersteller aus dem Mittelstand zunehmend schwer. Zuletzt entschieden sich einige Inhaber langjähriger Marktteilnehmer für den Verkauf, andere für einen Investoreneinstieg. Im Marktgespräch HR Tech erzählt Norbert Rautenberg, Gründer und CEO von Rexx Systems, warum er einen anderen Weg wählte.
Großstadt und stark verzweige Schnellstraße
Großstadt und stark verzweige Schnellstraße
Marktübersicht Payroll

Wenn die Lohnabrechnung lockt

Die deutsche Lohnbuchhaltung zählt zu den komplexesten weltweit. Da verwundert es kaum, dass sich neben den etablierten Lösungsanbietern bislang nur wenige Newcomer an diesen Prozess gewagt haben. Das könnte sich nun ändern. Denn während vielen Unternehmen die Payroll-Spezialisten ausgehen, nimmt die Komplexität weiter zu. Das verhilft dem Markt zu neuer Attraktivität und ruft neue Anbieter und Investoren auf den Plan.
Patrick Barazzoni
Patrick Barazzoni
Marktgespräch HR Tech

SD Worx: "Wir entwickeln eine neue Payroll für Deutschland"

Wenn Unternehmen mit ihrer HR-Administration überfordert sind, winkt einem belgischen Dienstleistungsunternehmen ein lohnendes Geschäft. SD Worx zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Managed-Payroll- und HR-Services. Im Geschäftsjahr 2023 soll der Umsatz erstmals die Milliardengrenze überschreiten. Welche Rolle dabei der deutsche Markt spielt, erzählt Geschäftsführer Patrick Barazzoni im Marktgespräch HR Tech.
Sebastian Theisen Agenda
Sebastian Theisen Agenda
Marktgespräch HR Tech

Agenda: "Wir gehen selbstbewusst in den Verdrängungswettbewerb"

Der mittelständische Softwareanbieter Agenda aus Rosenheim gehört zu den Spezialisten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie gilt als eine der komplexesten Disziplinen im Personalwesen - nur wenige Anbieter wagen sich daran. Doch ein Selbstläufer ist das Geschäft deshalb noch lange nicht. Im Marktgespräch HR Tech erklärt Marketing- und Verkaufschef Sebastian Theisen, wie das Unternehmen sich im Verdrängungswettbewerb behaupten möchte.
Hesse, Gero
Hesse, Gero
Marktgespräch HR Tech

"Wir wollen ein eigenes HR-Ökosystem schaffen"

Durch die Neupositionierung der Marke Embrace innerhalb des Konzerns will Bertelsmann künftig das Geschäftsfeld HR Tech vorantreiben. Die Marke, bestehend aus der Employer Branding Agentur und dem Plattformgeschäft, gehört seit Anfang 2023 zu Bertelsmann Investments. Dort befindet sich der Bereich Bertelsmann Next, mit dem das Unternehmen Wachstumsfelder erschließend möchte. Wie das gelingen soll, verrät Embrace-CEO Gero Hesse im Marktgespräch HR Tech.
Hanno Renner
Hanno Renner
Marktgespräch HR Tech

Personio: "Wir verfügen noch über mehr als die Hälfte unserer Finanzierungen"

Mit einer Unternehmensbewertung von 8,5 Milliarden Dollar zählt Personio inzwischen zu den wertvollsten Startups Deutschlands. Während Kritikern allmählich die Argumente ausgehen, plant Gründer Hanno Renner längst den Börsengang. Wird es das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte? Oder droht doch noch der Absturz? Im Marktgespräch HR-Tech spricht er über die Strategie und Ziele seines Unternehmens.
Volker Rosendahl_Marktgespräch
Volker Rosendahl_Marktgespräch
Marktgespräch HR Tech

Oracle: "Im Cloud-Geschäft sind kürzere Innovationszyklen möglich"

Der US-amerikanische Softwarekonzern Oracle gibt sich auch im deutschen Markt selbstbewusst. Das Unternehmen zählt sich zu den Top drei Anbietern sogenannter HCM-Suiten für große Unternehmen und Konzerne. Bereits Anfang des vergangenen Jahres entschied sich die Deutsche Bahn für die HCM Cloud-Plattform des Anbieters. Doch reicht dieser Prestige-Erfolg zum Durchbruch im Markt? Ein Marktgespräch mit Volker Rosendahl, Cloud-Applications-Chef bei Oracle Deutschland.
Axel Singler
Axel Singler
Marktgespräch HR Tech

Haufe Umantis: "Das Spielfeld für HR-Tech wird größer"

Der mittelständische Softwareanbieter Haufe Umantis fährt zweigleisig. Neben einem Suite-Ansatz rund um die Module Bewerbermanagement und Talentmanagement, entwickelt das Unternehmen Speziallösungen für Teamentwicklung und OKR. Eine Notwendigkeit, sich für den einen oder anderen Ansatz zu entscheiden, sieht Geschäftsführer Axel Singler nicht. Die Gründe dafür erläutert er im Marktgespräch.
Grentzer, Martin
Grentzer, Martin
Marktgespräch HR Tech

Aconso: "Der demografische Wandel ist ein Digitalisierungstreiber"

Die Coronapandemie hat dem Münchner Softwareunternehmen Aconso volle Auftragsbücher beschert. Die Pioniere der Digitalen Personalakte profitieren von der Bürokratie in deutschen HR-Abteilungen, die in der Vergangenheit mit Ablage von viel Papier verbunden war. Doch wie langfristig trägt dieses Geschäftsmodell? Und was kommt nach dem digitalen Dokumentenmanagement? Ein Gespräch mit Gründer und CFO Martin Grentzer.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
HR-Software Künstliche Intelligenz (KI) Digitalisierung Lohnabrechnung Immobilien-Software Gehaltsabrechnung Mittelständische Unternehmen Software Wohnungswirtschaft Recruiting Personalplanung ERP-Software Entgeltabrechnung Controlling-Software Arbeitszeiterfassung Digital Real Estate IT Verwaltung Konzern Lohnbuchhaltung Mitarbeiterzufriedenheit Immobilienbranche Mitarbeiterbindung Personalakte Immobilienwirtschaft Schichtarbeit Gehalt Performance-Management HR-Startup Personalarbeit