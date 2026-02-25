Lohn und Gehalt bezeichnen die Vergütung von Arbeitnehmern für ihre Arbeitsleistung. Während Lohn meist für gewerbliche oder stundenbasierte Tätigkeiten steht, beschreibt Gehalt eine feste monatliche Vergütung. Die Entgeltabrechnung umfasst dabei zahlreiche arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Anforderungen. Für Unternehmen ist die korrekte Abwicklung zentral, da sie gesetzliche Vorgaben erfüllt und Auswirkungen auf Personalkosten und Planung hat.

Auf den Haufe Portalen Personal, Steuern, Recht und Finance finden Unternehmen fundierte Informationen und praxisnahe Arbeitshilfen rund um Lohn und Gehalt.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Thema Lohn und Gehalt finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Lohn und Gehalt auf dem Portal Personal

Auf dem Newsportal Haufe Personal steht die operative Entgeltabrechnung sowie die Gestaltung von Vergütungssystemen im Mittelpunkt.

Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Haufe Personal stellt detaillierte Fachbeiträge zur ordnungsgemäßen Durchführung der Entgeltabrechnung bereit. Erläutert werden unter anderem die Berechnung von Brutto- und Nettolohn, die Behandlung von Zuschlägen, Sachbezügen oder Einmalzahlungen sowie die Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen. Ergänzend finden sich Rechenbeispiele, Abrechnungsschemata und Hinweise zur korrekten Anwendung gesetzlicher Freibeträge.

Variable Vergütung und Vergütungssysteme

Darüber hinaus behandelt das Portal die Gestaltung von Vergütungsmodellen, etwa Bonusregelungen, Zielvereinbarungssysteme oder Provisionen. Fachbeiträge analysieren die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen variabler Vergütung und geben Hinweise zur transparenten Ausgestaltung von Entgeltbestandteilen. Musterformulierungen und Praxisbeispiele unterstützen bei der rechtssicheren Umsetzung.

Entgeltfortzahlung und Sonderfälle

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Sonderkonstellationen wie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Mutterschutz, Kurzarbeit oder Elternzeit. Haufe Personal ordnet die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen ein und erläutert, wie diese in der Abrechnung korrekt berücksichtigt werden.

Lohn und Gehalt auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern steht die lohnsteuerliche Behandlung von Arbeitsentgelt im Fokus.

Lohnsteuerabzug und steuerpflichtige Entgeltbestandteile

Haufe Steuern erläutert die gesetzlichen Grundlagen des Lohnsteuerabzugsverfahrens und geht detailliert auf steuerpflichtige und steuerfreie Lohnbestandteile ein. Beiträge behandeln beispielsweise die steuerliche Einordnung von Sachzuwendungen, Reisekosten, geldwerten Vorteilen oder betrieblichen Altersversorgungen. Praxisnahe Beispiele zeigen, wie die lohnsteuerliche Bemessungsgrundlage korrekt ermittelt wird.

Pauschalbesteuerung und Sonderregelungen

Darüber hinaus finden sich vertiefende Beiträge zur Anwendung von Pauschalversteuerungen, etwa bei Betriebsveranstaltungen oder bestimmten Sachbezügen. Das Portal ordnet die gesetzlichen Voraussetzungen ein und zeigt typische Fehlerquellen auf. Zudem werden aktuelle Gesetzesänderungen und Verwaltungsanweisungen kommentiert.

Lohn und Gehalt auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird Lohn und Gehalt aus arbeitsrechtlicher und haftungsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Vergütungsanspruch und arbeitsvertragliche Grundlagen

Haufe Recht erläutert die rechtlichen Grundlagen des Vergütungsanspruchs, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und gesetzliche Mindestlohnbestimmungen. Beiträge befassen sich mit Fragen der Fälligkeit, Zurückbehaltung von Entgelt sowie mit der Zulässigkeit von Kürzungen.

Haftungsfragen und Prüfungen

Darüber hinaus behandelt das Portal Haftungsrisiken im Zusammenhang mit fehlerhaften Lohnabrechnungen. Thematisiert werden unter anderem Prüfungen durch Finanzbehörden und Sozialversicherungsträger sowie mögliche Nachforderungs- und Bußgeldtatbestände. Unternehmen erhalten Orientierung zu rechtssicherem Verhalten im Prüfungsfall.

Lohn und Gehalt auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance wird Lohn und Gehalt im Kontext von Personalkostensteuerung und Unternehmensplanung behandelt.

Personalkostenplanung und Budgetierung

Haufe Finance zeigt, wie Personalkosten in Budget- und Planungsprozesse integriert werden. Beiträge erläutern, wie Lohn- und Gehaltskosten in Kostenstellenrechnungen abgebildet und in Forecasts berücksichtigt werden. Zudem wird dargestellt, welche Auswirkungen tarifliche Erhöhungen oder variable Vergütungsbestandteile auf die Liquiditätsplanung haben.

Analyse von Personalkennzahlen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Personalkennzahlen, etwa Personalkostenquote oder Produktivitätskennzahlen. Fachbeiträge erläutern, wie diese Kennzahlen gebildet und zur Steuerung von Personal- und Kostenstrukturen genutzt werden können.

Lohn und Gehalt betreffen nahezu alle Unternehmensbereiche – von der Personalabteilung über die Finanzbuchhaltung bis hin zur Geschäftsführung. Eine fachlich fundierte und rechtssichere Umsetzung ist daher nicht nur eine administrative Pflicht, sondern ein zentraler Bestandteil nachhaltiger Unternehmensführung.

Lohn und Gehalt auf dem Portal Sozialwesen

Auf dem Newsportal Haufe Sozialwesen wird Lohn und Gehalt insbesondere im Zusammenhang mit sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen behandelt. Im Mittelpunkt stehen die Beitragsberechnung, Meldepflichten sowie Besonderheiten in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialbereichs.

Sozialversicherungsbeiträge und Meldeverfahren

Haufe Sozialwesen bietet detaillierte Fachbeiträge zur korrekten Berechnung von Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen. Erläutert werden Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen sowie Besonderheiten bei Minijobs, Midijobs oder kurzfristigen Beschäftigungen. Darüber hinaus finden sich praxisnahe Hinweise zu Meldeverfahren gegenüber Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern sowie zur Durchführung von Betriebsprüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung.

Entgeltabrechnung im Sozial- und Gesundheitsbereich

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf branchenspezifischen Besonderheiten, etwa bei Schichtzulagen, Bereitschaftsdiensten oder tariflich geregelten Sonderzahlungen im Sozial- und Pflegebereich. Haufe Sozialwesen stellt rechtliche Einordnungen sowie Rechenbeispiele bereit, die die korrekte Abbildung solcher Entgeltbestandteile in der Lohnabrechnung unterstützen.

Lohn und Gehalt auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf dem Newsportal Haufe Öffentlicher Dienst wird Lohn und Gehalt im Kontext tariflicher und beamtenrechtlicher Besonderheiten behandelt. Der Fokus liegt auf den spezifischen Regelungen im öffentlichen Sektor.

Tarifrechtliche Entgeltregelungen (TVöD, TV-L)

Haufe Öffentlicher Dienst stellt kommentierte Beiträge zu tariflichen Entgeltordnungen bereit und erläutert Eingruppierungsfragen, Stufenaufstiege sowie Zulagenregelungen nach TVöD und TV-L. Praxisbeiträge erklären, wie Entgeltbestandteile korrekt zugeordnet und abgerechnet werden und welche Auswirkungen Höher- oder Rückgruppierungen auf das Gehalt haben.

Besoldung und besondere Vergütungsbestandteile

Darüber hinaus werden beamtenrechtliche Besoldungsregelungen sowie Sonderzahlungen, Leistungsprämien oder Jahressonderzahlungen behandelt. Das Portal bietet Einordnungen zu gesetzlichen Änderungen und tariflichen Anpassungen sowie Hinweise zur rechtssicheren Umsetzung in der Entgeltabrechnung öffentlicher Einrichtungen.