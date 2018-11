Die Frage nach dem Gehalt ist in jedem Berufsbereich ein sehr spezielles Thema und keiner spricht gerne offen darüber. Der aktuelle Gehaltsstatus eines Compliance Managers kann im folgenden Artikel gelesen werden. Die Tendenz ist steigend.

Das Compliance Gehalt ganz allgemein

Compliance Manager, auch Compliance Officer genannt, organisieren und unterstützen in Unternehmen Kontrollsysteme, mit dem Ziel rechtmäßiges Handeln durchzusetzen. Das Gehalt ist je nach Ausbildung, Arbeitgeber, Branche, faktischer Position und Region unterschiedlich. Weiterbildung lohnt sich auch finanziell und mit der Berufserfahrung kann sich das Gehalt noch weiter steigern.

Am Anfang der Karriere kann ein Compliance Officer mit ungefähr 9000 Euro bis 12.000 Euro brutto pro Monat rechnen, später kann sich das Einkommen bis auf 15.000 Euro bis 18.000 Euro brutto steigern. Nach den Informationen von „efinancialcareers“ ist zu erwarten, dass die Gehälter für Compliance-Angestellte in Zukunft jährlich um etwa 5 Prozent höher werden.



Compliance Officer und Compliance Manager Gehalt

Ob ein Mitarbeiter als Compliance Officer oder Compliance Manager bezeichnet wird, hängt von dem Unternehmen ab, für die beiden Titel gibt es keine offizielle Definition. Wird ein Angestellter Compliance Manager genannt, ist das Gehalt tendenziell höher als für den Titel Compliance Officer.

Die Gehaltsmöglichkeiten können nach Region sehr unterschiedlich sein. Nach Webseite gehalt.de beträgt in Baden-Württemberg der Durchschnittslohn für Compliance Officer 5.663 Euro, in Bayern 5.477 Euro. Hingegen sind die Gehälter in Berlin und Brandenburg entschieden niedriger, Berlin 4.816 Euro, Brandenburg sogar nur 3.921 Euro.

In Hannover bietet ein Unternehmen 52.551 – 81.092 Euro Jahresgehalt an, also 4000 bis über 6000 Euro Monatsgehalt, in Münster 52.551 – 81.092 Euro und in Essen sogar 73.286 – 113.089 Euro.

Für als Compliance Manager bezeichnete Angestellte gibt es beispielsweise folgende Angebote:

Berlin 76.755 – 118.442 Euro Jahresgehalt

Düsseldorf 66.460 – 89.993 Euro

Frankfurt am Main 63.000 – 85.309 Euro

Volljurist / Syndikusanwalt als Compliance Manager, München, 80.182 – 114.723 Euro

Interessanterweise sind die Gehälter nicht unbedingt bei den Banken am höchsten. Die Deutsche Bahn bietet 59´000 Euro - 84´000 Euro, eine Bank 63´000 bis 68´000 Euro, eine andere nur 50´000 bis 54´000 Euro. Ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen bietet 112´000 bis 120´000 Euro, ein Industrieunternehmen 102´000 bis 135´000 Euro.

Chief Compliance Officer Gehalt

Da ein Chief Compliance Officer in der Hierarchiestufe meist noch mehr Verantwortung hat, z.B. durch die Abteilungsleitung, steigt auch dessen Gehalt dementsprechend.

Fazit

Gehälter für Compliance Officer oder Manager hängen sehr von den Umständen ab, sorgfältige Vergleiche lohnen sich für Stellensuchende. Unternehmer müssen damit rechnen, dass qualifizierte Leute ein relativ hohes Gehalt verlangen und sich dieses im Laufe der Jahre steigern muss. In Regionen, wo die Löhne verhältnismäßig niedrig sind, wird man sich anpassen müssen, damit Compliance-Spezialisten bereit sind, sich dort niederzulassen.