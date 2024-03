Automatische Datenschutz-Prüfung von Cookie-Bannern

Einsatz von Drittdiensten bei Apps nur nach Einwilligung zulässig Seit dem 1.12.2021 wird die Rechtmäßigkeit des Schutzes der Privatsphäre bei Endeinrichtungen von § 25 des Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetzes (TTDSG) bestimmt. § 25 TTDSG setzt Art. 5 Abs. 3 der ePrivacy-Richtlinie in Deutschland europarechtskonform um. Demnach ist die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugang zu Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, nur zulässig, wenn der Endnutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen eingewilligt hat. Die Einwilligung hat gemäß den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, insbesondere Art. 4 Nr. 11 und Art. 7 DSGVO zu erfolgen.