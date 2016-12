06.12.2016 | News Veränderte Pflichten im Arbeitsschutz

Gefahrstoffverordnung wurde an EU-Recht angepasst

Eine weitere "Welle" setzt die EU-weit gültigen Anforderungen an gefährliche Stoffe und Gemische in deutsche Vorschriften um. Vorsicht: das geht nicht nur Hersteller und Lieferanten an, sondern auch Anwender beim Umgang mit Gefahrstoffen.mehr