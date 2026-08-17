Rentenversicherungsbeitrag

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Fachbeiträge & Kommentare
Rentenberechnung: Faktoren / 2.6 Entgeltpunkte (Beiträge neben Altersvollrente bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze oder neben Teilrente)
Beitrag
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.2.1 Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG)
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.1.3 Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 1.7 Unbeschränkte Steuerpflicht
Kommentar
Rentner / 4 Rentenversicherungsbeiträge dürfen nicht bescheinigt werden
Lexikonbeitrag
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