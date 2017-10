Rentenversicherung erwartet Beitragsanpassung ab 2028

Starke Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung könnten zur Senkung des Rentenversicherungsbeitrags 2018 führen. Bild: Haufe Online Redaktion

Aufgrund der guten Beschäftigungslage und steigender Löhne erwartet der Schätzerkreis Rentenversicherung eine Einnahmensteigerung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dadurch könnte der Rentenversicherungsbeitrag zum 1.1.2018 auf 18,6 % leicht sinken. Derzeit beträgt der Beitrag 18,7 %.

Nicht nur der durchschnittliche Zusatzbeitrag sondern auch der Rentenversicherungsbeitrag könnte zum 1.1.2018 um 0,1 % gesenkt werden. Das berichtet Spiegel Online.

Rentenversicherung Beitragssatz

Wann eine Reduzierung oder Erhöhung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung zu erfolgen hat, ist gesetzlich festgelegt. Der Beitragssatz ist nach § 158 SGB VI dann anzupassen, wenn die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage zum Ende eines Jahres entweder

die untere Grenze von 0,2 Monatsausgaben unterschreiten oder

die obere Grenze von 1,5 Monatsausgaben überschreiten.

Im September 2017 betrug die Rücklage 1,39 Monatsausgaben. Unter Berücksichtigung, der verbleibenden Monate im Jahr 2017 und den durch Einmalzahlungen (Weihnachtsgeld) höher zu erwartenden Einnahmen, ist ein Überschreiten der oberen Grenze möglich. Zunächst war geplant, dass der Rentenversicherungsbeitrag bis 2021 unverändert bleiben sollte. Endgültige Klarheit wird es vermutlich erst nach Abschluss der Steuerschätzung am 9.11.2017 geben.

Aktueller Rentenversicherungsbeitrag

Der Rentenversicherungsbeitrag hat sich seit dem Jahr 2007 stetig nach unten entwickelt. Aktuell liegt er bei 18,7 %. Die Entwicklung des Rentenversicherungsbeitrags seit 2007:

2007 - 2011: 19,9 % (Arbeitgeberanteil: 9,95 %, Arbeitnehmeranteil: 9,95 %)

2012: 19,6 % (Arbeitgeberanteil: 9,8 %, Arbeitnehmeranteil: 9,8 %)

2013 - 2014: 18,9 % (Arbeitgeberanteil: 9,45 %, Arbeitnehmeranteil: 9,45 %)

2015 - 2017: 18,7 % (Arbeitgeberanteil: 9,35 %, Arbeitnehmeranteil: 9,35 %)

Rentenversicherungsbeitrag 2018: Wer zahlt was

Langfristig ist mit einem deutlichen Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge zu rechnen. Verantwortlich dafür sind unter anderem die demografische Entwicklung und die Belastungen der Rentenkasse durch die Mütterrente und die Rente mit 63. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Regierung für eine Beitragssatzsenkung zum 1.1.2018 entscheidet.

Sollte der Rentenversicherungsbeitrag 2018 auf 18,6 % festgelegt werden, beträgt der Rentenversicherungsbeitrag für den Arbeitgeber 9,3 % des beitragspflichtigen Einkommens. Die Beiträge zur Rentenversicherung werden vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte gezahlt. Der Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitnehmers würde somit ebenfalls bei 9,3 % liegen.

Rentenversicherungsbeitrag 2018: Auswirkungen für Midijobber

Die Beitragssenkung hätte auch Auswirkungen für Midijobber (Beschäftigungen mit einem Entgelt von 450,01 EUR bis 850 EUR). Bei diesen orientiert sich die Höhe der Beitragsbelastung am Faktor F. Durch die Senkung des Rentenversicherungsbeitrages und des durchschnittlichen Zusatzbeitrages würde sich der Faktor F erhöhen. Lesen Sie hier mehr zur Beitragsberechnung von Midijobs.

Lohnsteuerrechtliche Auswirkungen

Sinkt der Rentenversicherungsbeitrag, so hat dies auch Auswirkungen auf den Lohnsteuerabzug: Vorsorgeaufwendungen für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden bei der Berechnung der Lohnsteuer pauschal durch die sog. Vorsorgepauschale berücksichtigt. Sie ist in Lohnberechnungsprogrammen und Lohnsteuertabellen eingearbeitet. Die Vorsorgepauschale würde für in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherten Arbeitnehmer sinken.