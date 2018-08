Bild: MEV-Verlag, Germany Viele Puzzleteile wurden zu einem Ganzen: der Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag ist fertig. Viele lang diskutierte Wahlkampfthemen insbesondere zur Rente und Pflegeversicherung finden sich darin wieder. Auch in der Finanzierung der Krankenversicherung tut sich etwas. Was wirkt sich in der Entgeltabrechnung aus?