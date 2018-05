Auch der Fiskus freut sich, wenn in Betrieben gefeiert wird. Bild: Corbis

Wird bei einer Betriebsveranstaltung der Freibetrag von 110 Euro überschritten, liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Für den über 110 Euro hinausgehenden Restbetrag besteht jedoch die Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung. Was dabei zu beachten ist, lesen Sie hier.

Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen kann mit 25 Prozent pauschal besteuert werden (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 EStG). Das kommt für die geldwerten Vorteile in Betracht, soweit der Freibetrag von 110 Euro bzw. die Grenze von zwei Veranstaltungen im Jahr überschritten sind. Die 44-Euro-Freigrenze ist für Zuwendungen anlässlich von Betriebsveranstaltungen übrigens nicht anwendbar.

Betriebsveranstaltung: Pauschalbesteuerung mit 25 Prozent

Bei einer Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 Prozent ist zu beachten, dass

ein Antrag beim Finanzamt für die Pauschalierung nicht erforderlich ist,

die Pauschalierung auch für nur wenige betroffene Mitarbeiter zulässig ist,

zusätzlich zur pauschalen Lohnsteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent und ggf. pauschale Kirchensteuer anfällt und

die Pauschalierung der Lohnsteuer Sozialversicherungsfreiheit auslöst.

Vorteile durch pauschale Versteuerung der Betriebsveranstaltung

Diese Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung kommt für die Beträge in Betracht, die bei der einzelnen Veranstaltung die Grenze von 110 Euro übersteigen. Die Pauschalversteuerung ist aber auch möglich, wenn der einzelne Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen im Kalenderjahr teilnimmt. In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, eine zuvor aus den beiden ersten Betriebsveranstaltungen nicht versteuerte Zuwendung nachträglich pauschal zu versteuern. Dadurch kann die Steuerfreiheit für eine weitere Betriebsveranstaltung genutzt werden. Alternativ zur pauschalen Besteuerung kann die Zuwendung mit den individuellen Merkmalen des Arbeitnehmers besteuert werden.

Achtung: Auswirkungen in der Sozialversicherung

Versteuert der Arbeitgeber eine Zuwendung aus Anlass einer Betriebsveranstaltung individuell, handelt es sich um beitragspflichtiges Arbeitsentgelt. Eine steuerfreie oder eine vom Arbeitgeber pauschal besteuerte Zuwendung aus Anlass einer Betriebsveranstaltung stellt hingegen kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung dar. Wird die Wahl der Versteuerung (pauschal oder individuell) nachträglich geändert, wirkt sich dies auf die Beitragspflicht in der Sozialversicherung aus. Maßgeblich ist, zu welchem Zeitpunkt die Lohnsteuerbescheinigung ausgestellt wird. Eine beitragsrechtliche Korrektur ist nur bei einer steuerrechtlichen Korrektur durch den Arbeitgeber bis zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung möglich. Dafür ist der 28. Februar des Folgejahres als spätester Termin vorgesehen.

Beispiel: Der Arbeitgeber veranstaltet im Februar 2016 ein Winterfest. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 20 Euro. Diese werden als steuer- und beitragsfreie Zuwendung abgerechnet. Das im Juli 2016 stattfindende Sommerfest, dessen Kosten pro Teilnehmer 80 Euro betragen, rechnet er ebenfalls als steuer- und beitragsfreie Zuwendung ab. Im Dezember 2016 veranstaltet der Arbeitgeber eine Weihnachtsfeier, deren Kosten pro Teilnehmer 100 Euro betragen. Für die Zuwendungen an Arbeitnehmer, die bereits im Februar und Juli 2016 am Winter- und Sommerfest teilgenommen haben, bleibt neben der individuellen Versteuerung nur die Möglichkeit der Pauschalversteuerung. Der Arbeitgeber kann auch rückwirkend die Kosten für das Winterfest im Februar 2016 pauschal besteuern und die Kosten des Weihnachtsfestes im Dezember 2016 steuerfrei belassen. Nimmt er diese Abwicklung bis zur Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung, also spätestens bis zum 28. Februar 2017 vor, bleiben die Zuwendungen der drei Betriebsveranstaltungen beitragsfrei.

Gesamtkosten einer Betriebsveranstaltung

Auch nicht übliche Zuwendungen, also insbesondere größere Geschenke und Verlosungsgewinne, gehören neuerdings zu den maßgebenden Gesamtkosten einer Betriebsveranstaltung. Die Lohnsteuerrichtlinien sind ab dem Jahr 2015 insoweit überholt. Dort war eine gesonderte Pauschalierung der Lohnsteuer bei nicht üblichen Zuwendungen vorgesehen (R 40.2 Absatz 1 Nummer 2 LStR).

Pauschalversteuerung von Betriebsveranstaltungen: Beispiele zur Berechnung

Beispiel: An einer Weihnachtsfeier nehmen 100 Mitarbeiter des Arbeitgebers teil. Die Aufwendungen des Arbeitgebers betragen 13.000 Euro (= 130 Euro pro Teilnehmer; ohne Verlosungsgewinn). Bei der anlässlich der Weihnachtsfeier durchgeführten Tombola gewinnt ein Mitarbeiter ein Fahrrad im Wert von 2.000 EUR.

Berechnung: Zu den Gesamtkosten gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich der Kosten für den Verlosungsgewinn. Die gesamten Aufwendungen von 15.000 Euro sind auf die 100 Teilnehmer zu verteilen, sodass sich ein Pro-Kopf-Anteil von 150 Euro ergibt. Nach Abzug des Freibetrags von 110 Euro sind 40 Euro pro Arbeitnehmer (= 4.000 Euro insgesamt) steuerpflichtig. Die pauschale Lohnsteuer beträgt 1.000 Euro.

Eine Pauschalierung der Lohnsteuer kommt von vornherein nicht in Betracht, wenn es sich bei der Veranstaltung nicht um eine Betriebsveranstaltung handelt. Was als Betriebsveranstaltung gilt und was nicht, lesen Sie hier.

Pauschalbesteuerung bei Betriebsveranstaltungen auch auf Leiharbeitnehmer anwendbar

Zuwendungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen an Mitarbeiter von anderen Unternehmen im Konzernverbund sowie an Leiharbeitnehmer durch den Entleiher können wahlweise vom Zuwendenden oder vom Arbeitgeber versteuert werden. Die Pauschalbesteuerung ist auch insoweit anwendbar.

Wendet der Zuwendende die 110-Euro-Freibetragsregelung an, soll er sich nach Verwaltungsanweisung beim Arbeitgeber vergewissern, dass für den Mitarbeiter die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Der Entleiher müsste also beispielsweise fragen, wie oft der Leiharbeiter schon beim Arbeitgeber oder bei anderen Entleihern gefeiert hat. Es bleibt schleierhaft, wie das in der Unternehmenspraxis gehandhabt werden kann.

Hinweis: BMF-Schreiben vom 14.10.2015, IV C 5 - S 2332/15/10001