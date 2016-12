17.03.2015 | Top-Thema

Abzinsung von Rückstellungen nach Handels- und Steuerrecht

Bild: iStockphoto

Die Rückstellung ist handelsrechtlich mit dem Erfüllungsbetrag auszuweisen, während steuerlich der Wert am jeweiligen Bilanzstichtag angesetzt werden muss. Außerdem müssen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr bzw. mehr als 1 Jahr abgezinst werden. Die Abzinsung wird handelsrechtlich anders berechnet als nach Steuerrecht. D. h., dass steuerlich in der Regel ein anderer Betrag auszuweisen ist. Wie richtig gerechnet und gebucht wird, zeigt das Topthema Abzinsung von Rückstellungen in Handels- und Steuerrecht.mehr