Steuerrecht

Grunderwerbsteuer bei Share Deals und Umstrukturierungen
Grunderwerbsteuer bei Share Deals und Umstrukturierungen
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Grunderwerbsteuer bei Share Deals

Der Praxisleitfaden behandelt grunderwerbsteuerrechtliche Probleme sowohl beim klassischen Share-Deal (Anteilsverkauf) als auch bei einer Umwandlung oder Unternehmensumstrukturierung. Der systematische Aufbau des Buchs, viele Fallbeispiele und Grafiken ermöglichen eine schnelle Einarbeitung in die komplexen Regelungen. So vermeiden Sie im Tagesgeschäft grunderwerbsteuerliche Nachteile und erkennen vorhandene Gestaltungsspielräume!
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
BMF-Referentenentwurf

Neue Funktionsverlagerungs-VO kann Aufwand und Steuerbelastung bei Verrechnungspreisen erhöhen

Der Referentenentwurf zur neuen Funktionsverlagerungsverordnung enthält einige Verschärfungen. Die Thematik ist für Unternehmen relevant, da die Neufassung ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Vermeidung der ganzheitlichen Transferpaketbewertung erheblich einschränkt und ihre Nachweispflichten ausweitet. Dies wird langfristig zu einem erheblichen Mehraufwand für die Unternehmen und Berater führen und kann für einige Unternehmen höhere Exit-Steuern nach sich ziehen.
Verrechnungspreise, 3. Auflage
Verrechnungspreise, 3. Auflage
In eigener Sache

Mit den richtigen Verrechnungspreismethoden Tax Compliance und Controlling verbinden

Das Thema Verrechnungspreise (Transfer Pricing) ist für Unternehmen von doppelter Bedeutung. Den betriebswirtschaftlichen Interessen stehen jedoch häufig steuerliche Vorgaben im Weg, die immer umfangreicher werden. Die 3., wesentlich erweiterte Auflage des Praxisleitfadens "Verrechnungspreise" für Controller und Steuerexperten geht auf beide Sichtweisen ein und erläutert, wie der Konflikt zwischen Unternehmenssteuerung und steuerrechtlichen Grenzen gelöst werden kann. 
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Überblick mit 230 Grafiken: Umsatzsteuerrecht visualisiert
Umsatzsteuerrecht visualisiert

Für den schnellen Einstieg und das sichere Verständnis komplexer Regelungen: Von der Steuerbarkeit über Steuerbefreiungen und Vorsteuerabzug bis zu grenzüberschreitenden Liefersachverhalten finden Sie in diesem Buch alle praxisrelevanten Themen in rund 230 Grafiken visuell aufbereitet. 
Haufe Shop: Internationales Steuerrecht visuell
Internationales Steuerrecht visuell

Die Autoren visualisieren die maßgeblichen Regelungen des internationalen Steuerrechts und zeigen Verflechtungen zwischen den Rechtskreisen auf. Leserinnen und Leser erhalten einen Überblick über die Vorschriften und entwickeln schnell ein Verständnis für zentrale Fragen des internationalen Steuerrechts.
Haufe Shop: Fremdvergleich internationaler Verrechnungspreise
Fremdvergleich bei internationalen Verrechnungspreisen

Der Fremdvergleich ist einer der zentralen Grundsätze im internationalen Steuerrecht und bei der Festlegung von konzerninternen Verrechnungspreisen. Das Buch analysiert die betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, verfahrensrechtlichen und praktischen Anwendungen des Fremdvergleichsgrundsatzes.
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Unternehmensnachfolge in kl... / 3.4 Steuerliche und rechtliche Fragestellungen
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Absetzung für Substanzverri... / 5 Bemessungsgrundlage und Berechnung der AfS
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