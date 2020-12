Das Thema Verrechnungspreise (Transfer Pricing) ist für Unternehmen von doppelter Bedeutung. Den betriebswirtschaftlichen Interessen stehen jedoch häufig steuerliche Vorgaben im Weg, die immer umfangreicher werden. Die 3., wesentlich erweiterte Auflage des Praxisleitfadens "Verrechnungspreise" für Controller und Steuerexperten geht auf beide Sichtweisen ein und erläutert, wie der Konflikt zwischen Unternehmenssteuerung und steuerrechtlichen Grenzen gelöst werden kann.

Das Thema Verrechnungspreise (Transfer Pricing) ist für Unternehmen von doppelter Bedeutung. Den betriebswirtschaftlichen Interessen stehen jedoch häufig steuerliche Vorgaben im Weg, die immer umfangreicher werden. Die 3., wesentlich erweiterte Auflage des Praxisleitfadens "Verrechnungspreise" für Controller und Steuerexperten geht auf beide Sichtweisen ein und erläutert, wie der Konflikt zwischen Unternehmenssteuerung und steuerrechtlichen Grenzen gelöst werden kann.

Transfer Pricing im Fokus von Betriebsprüfungen

Konzerninterne länderübergreifende Transaktionen müssen verrechnet werden. Dazu werden Verrechnungspreise (VP) gebildet, die seit Jahren ein öffentliches Streitthema sind. Immer wieder wird (vor allem bekannten Konzernen) vorgeworfen, durch Steuergestaltungen Gewinne in Länder zu verlagern, die vergleichsweise niedrig besteuert werden. Viele Regelungen wurden allerdings verschärft und heute müssen Firmen umfangreichen Dokumentationspflichten nachkommen. In Betriebsprüfungen sind VP regelmäßig ein zentrales Thema. Doch wie können Unternehmen eine Verrechnungspreisstruktur finden, die einerseits der Tax Compliance gerecht wird, andererseits aber auch für die Unternehmenssteuerung eingesetzt werden kann?

Zielkonflikte bei Verrechnungspreisen verstehen und lösen

Hierzu müssen zunächst die steuerliche Sicht und die Controllingsicht verstanden werden. Ein Controller wird andere Ziele verfolgen als ein Tax Compliance Manager. Die Kunst liegt darin, die unterschiedlichen Ziele zu harmonisieren. Dieses Buch hilft dabei, die richtigen Verrechnungspreismethoden zu finden und die Sichtweise der Betriebsprüfung zu verstehen. Dabei geben die Autoren auch Hinweise, wie die eigene VP-Dokumentation erfolgreich verteidigt werden kann. So können Steuernachzahlungen und Doppelbesteuerungen vermieden werden. In der 3. Auflage werden zudem Veröffentlichungen der OECD zu Maßnahmen gegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), sowie der hochaktuelle ATAD-Gesetzesentwurf, umfangreiche Praxisberichte und Softwarelösungen zur Prozessautomatisierung vorgestellt.

Die Inhalte im Überblick

Ganzheitliches VP-Management

Einführung

Bedeutung von Verrechnungspreisen aus Controllingsicht

Bedeutung von Verrechnungspreisen aus steuerlicher Sicht

Verrechnungspreiszyklus

Grundlagen steuerlicher Verrechnungspreise

Einführung

Fremdvergleichsgrundsatz und Korrekturrahmen

Die richtige VP-Methode identifizieren

Sachverhaltsermittlung (tatsächliche Transaktion)

Funktions- und Risikoanalyse

Charakterisierung der Unternehmen

Verrechnungspreismethoden

VP-Dokumentation

VP-Verteidigung und Streitbeilegung

Ausgewählte Sonderthemen

Rechtsgrundlagen

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Einführung in die Interne Leistungsverrechnung

Kernelemente der Internen Leistungsverrechnung

Fortgeschrittene Konzepte der ILV

Kombinierte Sicht: Unternehmenssteuerung und steuerliche Verrechnungspreise

Ausgangsfall: Zielkonflikt zwischen Controlling- und steuerlicher Sicht

Warum wird überhaupt mit VP gesteuert?

Konflikte bei der Vertriebssteuerung bei 1-Preis-Systemen

Lösungsansätze zur Harmonisierung der VP

Gesamtfazit: Harmonisierbarkeit von Verrechnungspreisen und Ausblick

Die Autoren von 'Verrechnungspreise – Praxisleitfaden für Controller und Steuerexperten'

Dipl.-Wirtschaftsinformatiker Jörg Hanken ist Steuerberater und seit einigen Jahren Verrechnungspreis-Partner bei PwC. Dort ist er weltweit für die Entwicklung von VP-Automatisierungslösungen verantwortlich. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung.

Dipl.-Oec. Guido Kleinhietpaß ist Trainer der Controller Akademie. Zu seinen Schwerpunkten zählen Vertriebscontrolling, Businessplanung, Kostenmanagement und Verrechnungspreise.

Dr. Martin Lagarden ist Head of Transfer Pricing bei der Henkel AG & Co. KGaA und als Referent zu den Themen immaterielle Wirtschaftsgüter und Verrechnungspreise tätig.

Bibliographie:

Jörg Hanken/Guido Kleinhietpaß/Martin Lagarden: Verrechnungspreise – Praxisleitfaden für Controller und Steuerexperten

ISBN: 978-3-648-14031-4 / Bestell-Nr.: E01207

Auflage: 3. Auflage 2020 / Umfang: 924 Seiten / Preis: 149,95 EUR

Erhältlich im Haufe Online Shop oder im Buchhandel.

Das könnte Sie auch interessieren:

"Verrechnungspreis-Bildung ist kein Nullsummen-Spiel"